Look boho chic: come realizzarlo con stile

Il look boho chic è molto estivo, ma, secondo me, può essere furbo anche in primavera, perché si presta ad essere abbinato con accessori perfetti per la mezza stagione, come gli stivali o le borse in cuoio. Ecco qualche consiglio pratico su come ricreare questo stile super easy e coloratissimo.

Look boho chic: giacca e stivali

Come dicevo sopra, un look di questo tipo si presta molto bene per la mezza stagione perché è ideale abbinato con capi iconici come una giacca in pelle, da declinare però nei toni del cuoio, invece della pelle nera, che ha un gusto più da rocker. Inoltre, potete abbinare abitini floreali e gonne lunghe con stivali in suède, che potete portare anche a gamba nuda e che vi permettono di essere super cool anche quando fa ancora freschetto.

Look boho chic: abiti lunghi e nappine

Nappe e nappine sono un dettaglio che contraddistingue il look bohèmien. Se volete renderlo chic, arricchite un abito lungo con una borsa mini, super femminile, coloratissima e da giorno, in modo da mescolare i due stili e sdrammatizzarli. In città il mix è perfetto.

Look boho chic: borse e cestini di paglia

Il cestino di paglia è la cosa più chic el mondo e non costa nulla! Provatela in città per rendere più easy un abito lungo, anche coloratissimo e smorzarlo un pochino in caso abbia una fantasia importante.

Look boho chic: fiori e frange

Anche le frange sono un dettaglio tipico del look bohèmien, un po’ come le nappine, o la fantasia cachemire. Il mio suggerimento, se dovete scegliere un accessorio a frange, è quello di puntare sulla borsa: potrete riutilizzarla anche con un total look black oppure con un total look denim e non rischierete di lasciarla nell’armadio a prendere polvere. Colore? Per me la scelta più azzeccata è il color cuoio: per la primavera estate è un must have.