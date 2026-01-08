Il suede è tornato a regnare, dall'alto del suo fascino soft touch, sulla moda dell'anno nuovo: come introdurlo nel proprio guardaroba secondo le passerelle di stagione, tra accenti retrò e nuova eleganza disinvolta

Getty Images Gabriela Hearst Womenswear Spring/Summer 2026 show

Nessuna moda passa mai davvero: ognuna di queste è inevitabilmente destinata a tornare, dopo un intervallo di tempo non definito e con la forza trascinante di un déjà vu, per esercitare con ancor più vigore il proprio fascino. È esattamente questo il caso del suede, che negli ultimi mesi non solo ha fatto la sua clamorosa ricomparsa sulla scena del fashion, risuscitando una precisa estetica sotto agli occhi di tutti, ma che si sta lentamente imponendo come materiale d’elezione della seduzione invernale. Avvolgente, caldo e persino lussuoso, è definitivamente lui il vero irrinunciabile dell’inverno 2026.

I capi in camoscio dettano tendenza: la nuova eleganza disinvolta della moda 2026

In mezzo alla nutrita schiera di tendenze del nuovo anno una ed una sola sembra mettere d’accordo tutte, comuni mortali e celebrities senza eccezioni: stiamo parlando del sofficissimo suede, eroe dalla vellutata anima retrò.

Non si può certo negare, del resto: che ricopra giacche, scarpe, borse o gonne il camoscio è l’assoluto protagonista della moda odierna, simbolo di nuova eleganza disinvolta ma con lo sguardo nostalgico fisso sul panorama anni Settanta, incarnazione perfetta del rumoroso ritorno dello stile boho chic.

Ad annunciarlo in passerella erano state qualche tempo addietro tutte le più grandi case di moda all’unisono, da Hermès a Saint Laurent, da Bottega Veneta a Ferragamo. Il messaggio è da ritenersi dunque chiaro, cristallino, adesso: la pelle lucida sta pian piano lasciando il suo posto a quella vissuta, morbida, dalla irresistibile texture che sembra quasi implorare di essere accarezzata.

A spopolare su di essa perché capace di valorizzarla fortemente è, com’è ovvio, il marrone e in tutte le sue sfumature esistenti: cammello, cognac, miele, tabacco, noisette, moka, cioccolato e caramello sono così da considerare alla stregua di nuovi neutri, eleganti ma di certo meno severi del classico nero.

In alternativa, pare sia l’intensità a vincere: il tessuto scamosciato diventa rosso ciliegia per chi non può fare a meno del non so che di sensuale, verde oliva per look di gusto urban chic, ruggine sui cappotti più ricercati oppure ancora blu petrolio e grigio polvere. Parliamo di tonalità che vogliono raccontare storie diverse, ma che mostrano tutte un comune denominatore: la raffinatezza.

Calore, lusso affatto ostentato, eleganza che non ha bisogno di essere urlata: è questo che comunica il soffice materiale di cui parliamo, ed esattamente per tale ragione che piace tanto.

Nell’inverno 2026 i capispalla di tendenza si ingentiliscono e diventano quasi una coperta da indossare fuori casa, le It Bag sculture tattili da sfoggiare. È versatile, democratico, capace di destreggiarsi tra l’alta moda e il prêt-à-porter senza mai perdere un solo grammo del proprio riconoscibile carisma. Ecco perché in un’epoca in cui i trend si consumano alla velocità della luce il camoscio resiste, svelandosi più che un tessuto una dichiarazione, sì, di stile.

È suede mania: come introdurre il camoscio nel guardaroba con i must-have giusti

Ma come iniziare ad introdurre questo sofisticato pellame nel guardaroba di ogni giorno? Se c’è un campo su cui il mitico suede gioca la sua partita migliore, questo è di sicuro quello degli accessori.

Le borse in camoscio dalla loro sono apparse in pedana con un’aura a metà tra il prezioso ed il casual, affermandosi come oggetti del desiderio da esibire con orgoglio da mattina a sera: in versione hobo, clutch, micro o maxi, con frange o senza e chi più ne ha più ne metta, da Magda Butrym a Chloé.

Gli stivali, contemporaneamente, sono sorti ai piedi delle modelle in versione slouchy, ankle boots o alti sino al ginocchio, sotto forma di texani o anche mocassini. Non semplici elementi, in sintesi, bensì punto focale capace di rivoluzionare l’impatto di qualsivoglia look, con una grinta che non potrebbe in alcun modo passare inosservata.

Protagonisti indiscussi del passato periodo autunnale, gli stivali di camoscio rimangono il modello su cui investire anche in questo nuovo anno alla sua alba, specie in periodo di saldi, da scegliere rigorosamente nelle tante sfumature del marrone — dal cioccolato fondente al beige, passando per il caramello e il caffellatte — e che, ne siamo certe, si riconfermeranno nel medesimo ruolo la prossima fredda stagione.

E, se le sneakers di pelle bianca non passeranno mai davvero di moda, non è certo sfuggita all’attenzione delle più vigili fashion addicted la generale predilezione per i colori ed il suede.

Dall’estremità delle amatissime Samba fino alle Gazelle o alle Spezial, nel mondo Adidas, la medesima sorte è toccata alle Hogan ed alle New Balance 530 SL disegnate da Miu Miu. Sono senz’altro loro l’accento “sporty-boho” con il quale condire la tenuta quotidiana, in questo momento di rivoluzione urbana.

Il solo segreto per indossare bene il suede è a quanto sembra interpretarlo senza paura, in total look oppure scegliendo un unico capo ma che sia statement. Ad impartirci questa immortale lezione sono state le icone di stile di un tempo: basti pensare a Jane Birkin, la quale negli anni Settanta lo portava con nonchalance da capo a piedi, e qualche anno dopo a Sienna Miller, che ha sempre apportato almeno un accento in velluto brunito ai propri look dal sapore boho, tra frange svolazzanti e ariosi volant.

Su questa stessa scia, ai giorni nostri stiamo invece ammirando le nuove muse, da Dakota Johnson a Hailey Bieber, indossare il camoscio sul capospalla con un’inedita attitude contemporanea, accostandolo spesso al denim oppure a capi sartoriali, per restituire un gioco di contrasti a dir poco magnetico.

E tu, da quale di questi sofficissimi must-have hai scelto di cominciare? E perché proprio da ognuno di loro?

