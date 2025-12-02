Tra glamour e folk, le borse con frange si stanno lentamente affermando come l'accessorio più ipnotico dell'inverno 2026: quali modelli scegliere e come abbinarli secondo le passerelle di stagione

Getty Images Sportmax fashion show Fall/Winter 2025/2026

Abbiamo assistito all’impossibile la scorsa estate: tra nostalgia e libertà, le frange sono tornate a fluttuare leggere in pista, non più come mero elemento decorativo ma come ipnotico punto focale, definitivamente private del loro connaturale gene western. Ebbene ora vi è un accessorio, nel panorama moda di stagione, capace di fare incontrare mondi apparentemente opposti e farli persino funzionare; combinare insieme romanticismo e ribellione, condire di un pizzico di glamour anni Venti il tipico gusto bohémienne anni Settanta, e stiamo parlando della mitica borsa con le frange.

Ancora una volta protagoniste indiscusse delle passerelle da qualche tempo a questa parte, leggere e sinuose, tali bordature oscillanti dallo spirito wild promettono di dominare anche l’inverno 2026 con il loro ineguagliabile carico di personalità: in vellutato camoscio, in pelle o in lana, lisce o lavorate, preziose o minimal, sottili o larghe, corte o extra lunghe, appese alle It-bag del momento esse donano opportuno movimento alla tenuta quotidiana, ed anche un filo di carisma supplementare, cambiando in un attimo la sua sorte. Ma capiamone di più.

Le borse con le frange alla conquista dell’inverno 2026, come e perché le ameremo

Basta guardarle: con il loro insito massimalismo, sempre ammaliante e mai banale, le nuove frange conservano in sé tutto il boho-chic anni Settanta di cui sono capaci e al contempo persino l’immagine della spensieratezza dei Novanta. Dinamiche e grintose, concepite in origine come perfetta ode al movimento, dopo essersi posate su abiti, gonne e capispalla queste si sono dirette a piè fermo sulle borse.

Almeno, questo è lo spettacolo a cui abbiamo assistito con le sfilate dell’autunno-inverno 2025/26: morbide in suede o in lucida pelle, dal design quasi architettonico, le fringe bags si stanno proponendo come accessori irrinunciabili per il giorno quanto per la sera.

Basti pensare che nei contesti più lussuosi o semplicemente formali queste diventano veri e propri gioielli, sotto forma di cascate di fili metallici o intrecciate con applicazioni e inserti scintillanti, ondeggiando ad ogni impercettibile mossa. Più corte e soft ma sempre assolutamente statement, invece, possono accompagnarci dal mattino sino al pomeriggio inoltrato apportando un’aura speciale all’uniforme casual che si indossa.

In passerella Sportmax ha puntato tutto sulla spettacolarità di questi dettagli, servendosi di lunghissime strisce in pelle e facendo loro sfiorare con sensualità la silhouette in movimento. Queste ricoprivano l’intera superficie della borsa, invece, nelle proposte di Prada e Alexander McQueen, marroni e scamosciate nel primo caso e nere e alternate a strettissime treccine nell’ultimo.

Secondo la visione di Alessandro Michele per Valentino, ancora, questi pendenti devono incarnare necessariamente lo spirito libero del passato ed eccoli dunque ornare una borsa a tracolla (la cosiddetta Nellcôte che Anne Hathaway indossa sul set de Il Diavolo Veste Prada 2) con borchie a sfera. Sapevano di ribellione quelle di Isabel Marant, dove il retrogusto bohémienne è ormai una firma riconoscibilissima.

Anche le borse con frange di Chloé incarnano appieno lo stile boho e romantico tipico del brand: realizzate in morbida pelle, fitte e fluide, esse trasudano una femminilità naturale e disinvolta. Il loro design, invece, fonde in uno solo raffinatezza e praticità, mescolando abilmente l’eleganza parigina e lo spirito di libertà che contraddistinguono la maison dal 1952.

Nella proposta di Bottega Veneta vediamo sostituirsi l’iconica tecnica di tessitura intrecciata della maison in favore di un gioco dinamico di frange fitte e leggere, colorate, proposte accanto a manico gioiello: restano le controproposte realizzate in pregiata pelle di vitello, texture morbida e flessibile che mantiene un’eleganza senza tempo. L’immagine perfetta di un lusso sobrio, ma moderno.

Del tutto a sorpresa, le frange si sono rivelate anche l’elemento di spicco della collezione autunno/inverno 2025 di Louis Vuitton: quest’anno il marchio francese ha introdotto sulla silhouette impeccabile e logata delle sue borse audaci tagli in pelle, a rappresentare quel giusto tocco di contemporaneità aggiuntivo. Ed ecco fondersi in un accessorio solo il lusso tradizionale con un animo grintoso che, da parte sua, ancora non avevamo mai visto.

Tra le nuances su cui puntare, il marrone, e in ogni sua sfumatura, sembra essere di certo la prima scelta guardando alla scena moda della fredda stagione 2025/26. A dominare sulle altre sono sicuramente il cioccolato fondente ed il color cammello, sia su pelle che su camoscio, spesso su silhouette morbide come quelle di hobo e secchielli come anche su quelle delle tracolle.

Se nera, invece, la borsa con frange si fa accessorio passepartout: capace di adattarsi ed esaltare qualsivoglia outfit, nelle occasioni più diverse, questa costituisce la più rock delle scelte, indossabile 24h, lontano dal rischio di annoiare.

Come si abbinano le borse con le frange nella fredda stagione, le fashion inspo

Per quanto le fringe bags possano catturare l’occhio con la loro ingombrante presenza, abbinarle al resto del guardaroba è in verità una missione molto più semplice di quanto sembri. La combo di stile per eccellenza è sicuramente quella che prende forma con un maglione relaxed fit ed un paio di jeans flare, da completare in ultimo con un caldo cappotto in lana.

Se accostata ad una gonna o ad un vestito minimal, invece, a fantasia o in tinta unita, la borsa con le frange regala istantaneamente quel non so che di scenografico che non lascia per nessun motivo passare inosservate. Mentre l’iconica versione in suede si presta principalmente ad occasioni diurne, le alternative in pelle nera o, ancor meglio, metallizzata e gioiello strizzano l’occhio ai contesti serali più sofisticati, sposandosi inaspettatamente bene con tailleur impeccabili ed abiti da cocktail nel dare vita ad un contrasto forte e dinamico.

Per il giorno, pensando alla scena urbana, la combinazione vincente in assoluto è sicuramente quella con capospalla oversize e stivali o ankle boots: un mix contemporaneo e facile, insomma, che vede trasformata l’aura hippie delle frange in una moderna dichiarazione di stile.

Portare la borsa con frange esclusivamente a tracolla, poi, sarebbe un grosso errore: ogni trendsetter sulla piazza preferisce sfoggiarla a mano, come in passerella, o al massimo a spalla, sopra ad un long dress — magari anche ton sur ton — o su di un look sporty chic per elevarlo all’ennesima potenza.

