Borsa con le frange che passione! Le idee di look 👜

Fonte: Getty Images La borsa con le frange: qualche consiglio su come indossarla

Le frange sono un dettaglio che piace, agli stilisti poi piace più che mai: su abiti, scarpe, giacche… e sulle borse! Per la passata stagione se ne sono viste di tutti i colori e per la prossima se ne vedranno ancora. Se vi piacciono, ma siete alle prime armi, il mio consiglio è quello di cominciare con un accessorio, nel dettaglio proprio la borsa. Vediamo insieme qualche idea a cui ispirarci e come indossarla con stile.

La borsa con le frange, come indossarla con stile: Texas

Frange chiamano indiani. Indiani chiamano Texas! Se vi piace il genere, potete abbinarla con jeans e texani,o alla caviglia o alti, e una camicia o uno chemisier a quadri. Attenzione però: lasciate a casa il cappello da cowgirl!

A mano

Forse è il modo più facile per abbinarla: sceglietene una non troppo grande, che possa essere comodamente portata a mano, e abbinatela ton sur ton al vostro outfit, oppure in colore a contrasto. Il mio suggerimento, come sempre, è quello di non strafare con il look: evitate gioielli maxi o altri accessori importanti, in modo che il focus sia la borsa.

Classy

Questo è il modo che mi piace di più, quello più street style. Sceglietela piatta, in modo che non possa gonfiarsi più di tanto se la riempite e mettetela con un bel pull morbido, jeans e scarpe basse. Potete portarla a tracolla, come fareste con una borsa qualunque.

Estiva

Boho chic

Street style

In versione gioiello

Piccola e scintillante, la borsa con le frange in versione gioiello si presta ad un outfit da sera. Indossatela con qualcosa che riprenda il colore delle frange, quindi gold o silver a seconda del vostro look e della vostra carnagione (una collana, un paio di orecchini, una spilla gioiello).