Look con la felpa, prendi spunto dalle celebs

Fonte: Getty Images Idee di look per indossare la felpa

La felpa è un capo comodissimo, direi il principe del weekend! Dal momento che è estremamente casual, il rischio è quello di indossarlo in modo poco attento, con un possibile (anzi, direi probabile) effetto cialtroneria. Come evitarlo? Ecco qui qualche consiglio di stile.

Come indossare la felpa

Casual con gusto

Se la felpa è oversize, non mettetela con pantaloni morbidi, ma preferite un jeans slim o skinny, in modo da bilanciare le proporzioni. Se la felpa ha il cappuccio, sotto mettete una t-shirt, non una camicia, perché il colletto riempirebbe troppo. Se avete i capelli lunghi e volete stare comode, preferite una coda o un top knot, invece di lasciarli sciolti. Piccole astuzie che vi permetteranno di essere chic anche con la vostra felpona preferita.

Con le scritte (ma senza esagerare)

Fino ai vent’anni, le scritte sulle felpe sono concesse (poi cominciano a diventare fuori luogo, secondo me…). L’unica raccomandazione è che i messaggi che contengono abbiano un senso e non siano volgari o discriminatori. Al di là di una questione di scarsissima eleganza, non è né etico, né educato. Detto questo, sbizzarritevi pure!

Con le trainers

Le trainers XXL non sono una mia grande passione, ma sono perfette in caso di felpa, così come le sneakers con la suola chunky. Anche qui, dal momento che sono calzature voluminose, optate per felpe cropped, in modo da equilibrare la figura, e preferite jeans dal taglio asciutto.

Fonte: Getty Images

Con la tuta

La felpa indossata con i pantaloni della tuta è comodissima, niente da dire! Attenzione però ad indossarla con gusto, quindi non spezzatela. Fate in modo che il pezzo sopra e il pezzo sotto si parlino tra di loro, che abbiano un senso dal punto di vista cromatico. Dal momento poi che il pantalone della tuta in genere ha un taglio morbido, per quanto riguarda il pezzo sopra optate per un modello più aderente e in figura.

A chi sta bene la felpa

La felpa sta bene a tutte! La cosa importante è sceglierla nel modo giusto, quindi tenendo conto della nostra fisionomia, del nostro stile e dei nostri gusti. Non copiate la felpa della vostra amica solo perché ce l’ha lei… magari su di voi funziona meglio un altro colore, un’altra pesantezza o un altro taglio. Attenzione anche ai modelli cropped: funzionano bene se portate pantaloni a vita alta. Allo stesso modo, i modelli over saranno perfetti se portati con un pantalone non troppo morbido, altrimenti l’effetto generale è di appesantire l’insieme.

Quando indossare la felpa

La felpa è un capo prettamente casual, quindi da portare in contesti non troppo eleganti. Perfetta a scuola, vietata alle cerimonie, per capirsi. Altra cosa importante: le felpe sono ideali in tutto il periodo che va da ottobre ad aprile, adeguando ovviamente la pesantezza del tessuto alla temperatura. Da maggio a settembre invece sono un po’ come i sandali a Natale: fa caldo per felpone oversize! Quindi, a meno che non abitiate in montagna o non faccia improvvisamente freddo, mettetele in stand by finché non avrà di nuovo senso indossarle 😜