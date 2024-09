In uno dei suoi ultimi post, Chiara Ferragni ha condiviso diverse foto dalle sue giornate milanesi, in cui indossava anche un look preppy

Chiara Ferragni ha raccontato la sua estate sul suo canale Instagram ufficiale, dove ha condiviso diversi scatti e video dei posti meravigliosi che ha visitato. L’influencer, infatti, ha deciso di staccare dalla routine milanese, viaggiando attraverso diverse mete europee molto ambite, non curandosi dei rumors che giravano sul suo conto, rendendola una delle protagoniste della cronaca rosa estiva.

Su di lei, infatti, si è detto molto e sembrava fosse certo, ormai, che l’influencer avesse trovato un nuovo amore, dopo la separazione dal marito Fedez. Il nuovo flirt dell’imprenditrice digitale, secondo le indiscrezioni, sarebbe Silvio Campara, imprenditore già coniugato. Con lui, Chiara Ferragni avrebbe dovuto fare un viaggio in Perù, secondo delle fonti a lei vicine, poi annullato.

In ogni caso, adesso, l’imprenditrice digitale sembra essersi messa alle spalle sia le eventuali delusioni amorose che le vacanze estive, visto che ha condiviso una gallery di scatti dai suoi ultimi giorni milanesi, all’insegna della ripartenza lavorativa e scolastica. In una delle foto l’influencer indossava un outfit che sarà un must nella prossima stagione autunnale.

Chiara Ferragni, il look preppy

Chiara Ferragni ha passato un’estate all’insegna del relax, dopo la vicenda giudiziale, che ha scosso la sua vita personale e lavorativa, che sembra avere ancora delle conseguenze sulla sua vita. Non curante delle notizie che riempivano le pagine dei giornali sulla sua presunta liason con Silvio Campara, l’influencer ha passato diversi giorni in Grecia con la mamma Marina Di Guardo e la sorella Francesca Ferragni, in seguito si è spostata in Corsica con la sorella minore Valentina Ferragni, poi a Ibiza e, infine, ha chiuso la sua estate a Budapest.

Adesso Chiara Ferragni è tornata a Milano e ha raccontato le sue giornate frenetiche con una gallery di foto, condivisa su Instagram: “Prima settimana di settembre: ritorno in ufficio, ritorno a scuola, lentiggini, lunghe chiacchierate e serate in bici in città”. Nella prima foto della raccolta, l’imprenditrice digitale indossava un look molto particolare, che seguiva lo stile preppy, must have del prossimo autunno 2024.

Chiara Ferragni, infatti, indossava una minigonna blu a pieghe con cinturino bianco, che legava sul davanti, classico elemento dello stile collegiale, abbinata a una felpa marrone chiaro e a una camicia bianca. Anche le calzature, scelte dall’influencer, seguivano i dettami di questo particolare stile, visto che si trattava di un paio di mocassini di pelle marroni, accompagnati da un paio di calzettoni bianchi e da una mini bag nello stesso materiale delle scarpe.

Lo stile preppy

Chiara Ferragni, raccontando su Instagram le sue ultime giornate milanesi con una galleria di scatti, ha mostrato un look in perfetto stile preppy. Si tratta di un moto di vestire che s’ispira allo stile dei college inglesi, unendo insieme elementi come le felpe, le minigonne, le camicie e i mocassini, capi d’abbigliamento utilizzati anche dall’imprenditrice digitale per le sue ultime uscite.

Il look di Chiara Ferragni non è passato inosservato ai suoi ammiratori, che hanno commentato la sua bellezza senza tempo: “Sembri una ragazza che inizia la scuola, sei fantastica”, “Splendido look collegiale. Già iniziata la scuola?” e ancora “Ma chi comincia la scuola? Sembri una studentessa del college. Meravigliosi i tuoi bimbi con lo zainetto”.

Altri utenti molto attenti hanno notato un altro trucco di bellezza, scelto dall’ex moglie di Fedez, che ha deciso di disegnarsi delle lentiggini finte sul volto: “Chiara una di noi che si disegna le lentiggini”.