Fonte: IPA Chiara Ferragni

Chiara Ferragni sta vivendo un’estate davvero diversa dalle precedenti. Dopo lo scoppio dello scandalo Pandoro, avvenuto a dicembre scorso, infatti, la sua vita è radicalmente cambiata, sia a livello lavorativo ma, soprattutto, sul piano personale. Il matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez, infatti, è entrato in una profonda crisi e, nei primi mesi del 2024, i due hanno annunciato la separazione, in due diverse interviste televisive.

Da allora, la coppia non si sono più fatta vedere insieme, a parte in occasione dei compleanni dei figli Leone e Vittoria Lucia Ferragni e, anche adesso, stanno vivendo delle vacanze separate.

Il rapper si trova in Sardegna, dove è stato avvistato con diverse ragazze, Chiara Ferragni, invece, ha passato dei giorni favolosi in Grecia e, adesso, si è spostata in Corsica. Per l’ultima notte nel paese straniero, l’imprenditrice digitale ha sfoggiato un look davvero audace, all’insegna del pizzo e delle trasparenze.

Chiara Ferragni, l’abito di pizzo rosso Borgogna

Chiara Ferragni ha passato un meraviglioso periodo di vacanza in Grecia e, in particolare, nell’Isola di Paros, insieme ai figli, alla mamma Marina Di Guardo e alla sorella Francesca Ferragni, con la sua famiglia. L’imprenditrice digitale, nell’amato luogo di villeggiatura, ha sfoggiato diversi look dallo stile seducente, all’insegna di trasparenze e cut out, puntando, principalmente, sul colore bianco.



Per l’ultima notte greca, invece, Chiara Ferragni ha scelto una particolare tonalità di rosso, la sfumatura Borgogna. L’imprenditrice digitale ha indossato, per chiudere in bellezza la sua villeggiatura, undi questo colore acceso, completamente trasparente, che faceva intravedere il suo fisico meraviglioso e l’abbigliamento intimo color carne.

Il vestito aveva un taglio dritto con una striscia di tessuto che arrivava anche sulle sue spalle. Chiara Ferragni ha completato l’outfit con delle infradito beije con laccetto che saliva sulla sua gamba e due diverse collane, di cui una presentava un ciondolo a forma di croce, ricoperto da brillanti.

Chiara Ferragni cambia hairstyle

Chiara Ferragni è al centro delle indiscrezioni estive, visto il suo presunto flirt con l’imprenditore Silvio Campara, che si sarebbe invaghito di lei, durante una vacanza a Forte dei Marmi. Come rivelato da Gabriele Parpiglia, però, l’imprenditrice digitale sarebbe alla base della crisi matrimoniale di Silvio Campara, dopo aver cucito un’amicizia proprio con la moglie del suo nuovo flirt. I due avrebbero dovuto partecipare a un viaggio di coppia in Perù ma, la vacanza sarebbe, adesso, saltata.

Chiara Ferragni non hai mai né smentito, né confermato tale relazione amorosa e, nel corso della sua spensierata vacanza in Grecia ha deciso di sfoggiare un nuovo hairstyle, lasciando la sua chioma al naturale. Niente più pieghe, perfettamente modellate, l’influencer, al contrario, si è mostrata con delle onde spontanee. Così come l’hairstyle, anche il make up di Chiara Ferragni ha subito un cambiamento, verso linee più naturale. Negli ultimi post, condivisi sul suo account Instagram ufficiale, l’imprenditrice digitale si è mostrata con poco trucco, ma, sempre, bellissima.

I suoi tanti ammiratori hanno approvato il suo nuovo look, lasciando dei commenti di apprezzamento sotto i suoi contenuti digitali: “Che glow up assurdo”, “Uno spettacolo” e ancora “La bellezza della semplicità”. Altri followers, invece, hanno notato una nuova felicità nei suoi occhi: “Finalmente il sole nei tuoi occhi”.