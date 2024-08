Fonte: IPA Chiara Ferragni, 10 look che hanno fatto la storia (e dato scandalo)

Chiara Ferragni si sta godendo le ultime settimane di agosto prima di tornare alla routine lavorativa milanese. L’influencer, infatti, si è recata in vacanza prima in Grecia e, adesso, in Corsica, dove si trova anche il suo ex marito, Fedez, insieme ai suoi figli: Leone e Vittoria Lucia Ferragni. Mentre le sue attività professionali e la sua vita sentimentale sembrano subire degli scossoni non indifferenti, l’imprenditrice digitale si mostra su Instagram spensierata e felice, attraverso foto e video, che raccontano le sue vacanze.

In una delle ultime gallery, Chiara Ferragni indossava con un look davvero luccicante, perfetto per brillare nelle notti estive.

Chiara Ferragni, il vestito brillante

Chiara Ferragni è una delle protagoniste della cronaca rosa estiva, viste le indiscrezioni che la vogliono legata a Silvio Campara, imprenditore coniugato, che avrebbe conosciuto a Forte dei Marmi qualche mese fa. Secondo i rumors, infatti, i due avrebbero cominciato una relazione amorosa, scoperta, poi, anche da Giulia Luchi, la moglie del manager e amica di Chiara Ferragni. Il viaggio in Perù, organizzato dalla neo coppia, sarebbe, così, saltato e, adesso, l’ex moglie di Fedez avrebbe deciso di ripiegare su un viaggio in solitaria in Corsica.

Dall’isola francese, l’imprenditrice digitale continua a non commentare la notizia e a condividere momenti della sua estate 2024. Di recente, Chiara Ferragni si è mostrata sui social networks con un abito di pizzo rosso davvero audace, mentre, adesso, ha deciso di brillare con un abito gioiello, che può essere d’ispirazione per tutte le donne che vogliono farsi notare.

Nella gallery digitale, l’influencer è ritratta in una delle sue serate spensierate in Grecia, nell’isola di Paros, mentre mangia un gelato o si dedica a una passeggiata con gli amici. Per godersi l’uscita, Chiara Ferragni ha indossato un sorprendente abito gioiello di una stoffa nude, completamente trasparente, ricoperto da lustrini pendenti. Il vestito aveva uno scollo all’americana e un ampio cut out sul seno, come già in un altro abito bianco, indossato in precedenza dall’influencer nel paese straniero. Il capo d’abbigliamento dell’ex moglie di Fedez arrivava sotto il ginocchio ed era arricchito da dei rombi in filo argentato con, al centro, paillettes bianche e delle applicazioni gioiello trasparenti.

Chiara Ferragni, gli accessori in corda

Chiara Ferragni non è ancora tornata a lavoro a Milano, anche se le sue aziende sembrano ancora subire la crisi derivata dallo scandalo Pandoro, che è scoppiato lo scorso dicembre e ha completamente travolto la vita dell’influencer. Di recente, infatti, sembra che sia stato sgomberato il suo negozio milanese, in vista, forse di un’imminente chiusura.

Mentre si trova in Corsica, Chiara Ferragni ha condiviso un ricordo della recente vacanza in Grecia: “Ricordi indelebili. Addio, Grecia”. Nelle foto l’influencer indossa un abito luccicante, accompagnato da degli accessori perfetti per un outfit estivo. Le calzature dell’imprenditrice digitale, infatti, erano delle infradito con laccetto alla caviglia in corda beije, ma anche la mini borsa, che ha portato con sé, era rivestita dallo stesso materiale.

Non mancavano neanche i gioielli, visto che Chiara Ferragni ha completato il look con degli orecchini d’oro a boccola e una collanina, dello stesso materiale, con il suo logo come ciondolo.