Chiara e Valentina Ferragni, in vacanza, hanno puntato tutto su degli abiti bianchi arricchiti da dei cut out seducenti

Fonte: IPA Chiara e Valentina Ferragni

Chiara Ferragni si sta godendo un periodo di pausa, accanto all’affetto della sua famiglia. L’influencer, infatti, è in vacanza a Mykonos, insieme alla mamma Marina Di Guardo e alla sorella Francesca Ferragni. Dalla splendida isola greca, l’imprenditrice digitale ha condiviso, sul suo account Instagram ufficiale, degli scatti che la ritraggono finalmente spensierata, dopo la bufera subita in seguito allo scoppio dello scandalo Pandoro e alla conseguente separazione da Fedez.

Chiara Ferragni per le sue giornate spensierate ha scelto dei look total white, arricchiti da cut out seducenti. Anche la sorella Valentina Ferragni, in vacanza con il fidanzato Matteo Napoletano, ha sfoggiato un abito bianco con tagli sul davanti.

Chiara Ferragni, l’abito bianco cut out

Secondo le ultime indiscrezioni, Chiara Ferragni starebbe vivendo un nuovo flirt con un imprenditore Silvio Campara, conosciuto a Forte dei Marmi ma, per adesso, l’influencer non avrebbe intenzione di uscire allo scoperto, puntando su una vacanza rilassante all’insegna della famiglia.

Durante il suo soggiorno a Mykonos Chiara Ferragni ha sfoggiato diversi look, quasi tutti incentrati sul colore bianco.

Secondo l’influencer, quindi, è questo il colore must dell’estate 2024. L’influencer l’ha indossato per una serata all’insegna del divertimento, attraverso un abito seducente con trasparenze e grande cut out sul davanti. Il vestito era di un tessuto molto leggero, che lasciava intravedere il fisico perfetto dell’influencer. Nella parte superiore la scollatura era chiusa solo da un piccolo laccetto, che delimitava anche le bretelline dell’abito e si apriva in un cut out che scendeva fin sotto l’ombelico dell’imprenditrice digitale. Il vestito era arricchito da piccole rouches e da uno spacco profondo sulla gamba sinistra dell’influencer.

Il colore bianco, però, è stato sfoggiato da Chiara Ferragni anche in altri momenti speciali della sua vacanza in Grecia. Per una gita in barca, infatti l’influencer ha indossato un bikini di questo colore con taglio brasiliano.

Anche per visitare i fantastici mulini a vento dell’isola del mar Egeo, Chiara Ferragni ha scelto un look total white, composto da pantalone e top corto, che lasciava la sua pancia scoperta, in stile crochet, creato da Alberto Audenino. Anche questi capi d’abbigliamento presentavano dei cut out sul seno e sul fianco, arricchiti da un dettaglio gioiello.

Valentina Ferragni

La moda dei cut out ha subito spopolato nei look di tanti vip nostrani e non. Chiara Ferragni ha indossato diverse volte degli abiti cut out, ma anche Michelle Hunziker ha ceduto a questo seducente trend. Elisabetta Gregoraci, invece, l’ha portato anche a mare, con un bikini con cut out sorprendente.

Come la sorella maggiore, anche Valentina Ferragni per l’estate 2024 e le vacanze ha indossato un abito bianco con cut out. Si tratta di un modello di Zara in tessuto aderente nella parte superiore e leggermente svasato in quella inferiore. L’abito aveva un taglio alla caviglia e presentava due cut out sul seno, arricchiti da dei fiori metallici.

La sorella di Chiara Ferragni ha accompagnato l’abito seducente con dei sandali infradito con il tacco. Le calzature non presentavano laccetti dietro la caviglia ed erano illuminati da inserti brillanti. L’influencer si trova alle Bahamas con il fidanzato.