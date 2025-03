Chiara Ferragni ha indossato un look classico ma seducente per la festa di compleanno della figlia Vittoria che ha avuto luogo in un favoloso hotel di lusso milanese

Fonte: IPA Chiara Ferragni

Sono giorni di festa questi di fine marzo per Chiara Ferragni, visto che entrambi i suoi figli sono nati in questo periodo dell’anno e, di recente, hanno celebrato i loro compleanni. L’influencer ha voluto raccontare le sue emozioni in questi giorni indimenticabili anche su Instagram con due dolci dediche per le persone più importanti della sua vita: Leone e Vittoria Lucia Ferragni. Nei post social l’ex moglie di Fedez ha fatto i suoi migliori auguri ai figli, ricordando la loro nascita.

Ma per festeggiare al meglio il giorno più importante dell’anno dei due piccoli di casa, Chiara Ferragni ha organizzato una festa condivisa da entrambi i bambini, con palloncini e decori sia rosa che blu. Ma Vittoria Lucia Ferragni è stata festeggiata anche con un pranzo in un hotel di lusso milanese, dove una meravigliosa tavolata, decorata da rose rosa, ha accolto gli ospiti dell’imprenditrice digitale.

Chiara Ferragni, il compleanno di Vittoria

Chiara Ferragni sta vivendo una nuova ripartenza, dopo il difficilissimo 2024 in cui è stata travolta da problemi lavorativi e dalla crisi definitiva del suo matrimonio con Fedez. Malgrado le presunte difficoltà che starebbe ancora vivendo il suo gruppo imprenditoriale e i continui scandali che la vedono protagonista, grazie anche alle piccanti rivelazioni di Fabrizio Corona sulle presunte relazioni extraconiugali dell’ex coppia, l’imprenditrice si mostra felice sui social networks e sembra aver trovato una nuova serenità, accanto alle persone davvero importanti per lei.

Al suo fianco, come sempre, le sue due sorelle Valentina e Francesca Ferragni, e la madre Marina Di Guardo, ma Chiara Ferragni può contare sul supporto anche del suo nuovo fidanzato Giovanni Tronchetti Provera e degli amici di sempre. Proprio quest’ultimi e la famiglia dell’imprenditrice digitale sono stati protagonisti del pranzo da sogno, organizzato per festeggiare il compleanno di Vittoria Lucia Ferragni.

Chiara Ferragni, infatti, ha accolto parenti e amici in una location favolosa, l’hotel Palazzo Parigi a Milano. In una galleria di foto, condivisa dall’influencer su Instagram, si vede la tavolata pronta per festeggiare la bambina con dettagli rosa e una meravigliosa veranda a vetri come sfondo. In seguito l’imprenditrice digitale ha immortalato anche la torta di compleanno della piccola in pasta frolla e ricoperta da golose fragole e un giro di panna decorativo.

Chiara Ferragni, i look seducenti

Per il pranzo di compleanno di sua figlia, Chiara Ferragni ha indossato un look piuttosto elegante, che lasciava però spazio anche alla seduzione, visto che l’influencer ha abbinato un pantalone di pelle nera con cintura nello stesso materiale e dettagli metallici, a un pullover in tinta a collo alto, che lasciava intravedere il suo abbigliamento intimo. L’imprenditrice ha completato l’outfit con una giacca nera e una piccola borsa in pelle. Anche l’hairstyle di Chiara Ferragni colpiva nel segno, visto che ha scelto di fermare i suoi capelli dietro la nuca con un grande fiocco nero.

Nella sua galleria digitale, l’influencer ha mostrato anche il look scelto nei giorni scorsi per una serata con gli amici, anche questo declinato nei colori del nero e con un’allure seducente. Si trattava di una tuta scura con cut out sui fianchi e tripla cintura in vita con fibbie metalliche.