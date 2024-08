Chiara Ferragni, svuotato il negozio di Milano: vetrine e scaffali vuoti. Ma lei non conferma

Fonte: IPA La vita professionale e privata di Chiara Ferragni è drasticamente cambiata dopo lo scandalo del pandoro

Ennesima tegola su Chiara Ferragni dopo lo scandalo del pandoro e la separazione da Fedez. Il suo negozio a Milano, a due passi da Corso Como, è stato chiuso. Da tempo si parlava di una chiusura imminente ma ora quelle voci sono diventate una triste realtà, soprattutto per i vari dipendenti che hanno perso il lavoro. Scaffali e vetrine vuote: le vendite ormai non andavano più bene da tempo.

Chiuso il negozio di Chiara Ferragni a Milano

Da mesi si rincorrevano le voci di una chiusura imminente del negozio di via Capelli: il primo monomarca di Chiara Ferragni, inaugurato nel 2017 e fiore all’occhiello del suo marchio, grazie a quella posizione in una delle zone più modaiole di Milano, a due passi dai grattacieli di Porta Nuova.

La cassa è ancora accesa, ma sugli scaffali non è rimasto nulla. Sulle mensole neppure. A metà pomeriggio, nel locale non c’è nessuno. Il portone è sbarrato. “Questa mattina hanno svuotato tutto”, hanno raccontato nel bar di fronte.

Da parte di Chiara Ferragni non è arrivata per il momento alcuna conferma o smentita. L’imprenditrice digitale e influencer è a Mykonos con i figli, la sorella e i nipoti ed è tornata al centro del gossip per via di un flirt con Silvio Campara, che sembra abbia lasciato la moglie per lei.

Chiara Ferragni e l’ultimo bilancio della Tbs Crew

Intanto Chiara Ferragni ha diffuso il bilancio della Tbs Crew, la società che gestisce il blog e l’e-commerce di Chiara Ferragni. Facendo riferimento al pandoro gate e alle conseguenze che ne sono derivate, nella relazione si scrive: “Gli eventi negativi sopraggiunti nella seconda metà del mese di dicembre 2023 hanno necessariamente esteso i riflessi negativi anche nel 2024, che ha subito un forte calo dell’attività”.

Ad oggi, prosegue il documento, “risulta difficile effettuare una previsione economica per il secondo semestre del 2024, stante ancora il periodo di forte incertezza sulla ripresa delle attività”.

Comunque, “è stato valutato che, nonostante il periodo economicamente negativo, a livello finanziario la società risulta essere in grado di soddisfare i propri impegni in scadenza nell’esercizio 2024″.

Il risultato della gestione 2023, tuttavia, “conferma il trend positivo dei precedenti esercizi, essendo incrementati i risultati sia della divisione Talent management sia nella consulenza strategica di marketing e comunicazione per diversi marchi di moda e lifestyle”.

“A fronte di un incremento del valore della produzione del 2023 pari al 19,03% rispetto al 2022, si evidenzia però un sostanziale mantenimento del risultato operativo e una leggera flessione dell’utile netto”.

Secondo quanto emerge dal bilancio, pare che l’ex moglie di Fedez possa ancora dormire sonni sereni. Dal bilancio annuale viene ribadito che Tbs Crew ha chiuso il 2023 con 4,44 milioni di utile. L’anno precedente invece la società aveva registrato un utile pari a 5,13 milioni.

La “leggera” flessione, si legge nella relazione, è dovuta “ai costi straordinari sostenuti per sanzioni inflitte dalle Autorità garanti, stanziamenti di fondi per rischi e oneri di importo rilevante operati in via prudenziale e infine per donazioni effettuate di ammontare pari a 1.150.000 euro a favore di strutture ospedaliere e di enti che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”.

Senza oneri, “la società avrebbe ottenuto un risultato dell’esercizio superiore a quello dell’esercizio 2022”.