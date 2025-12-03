Gotham Awards 2025, i look più glamour sul red carpet: da Rihanna a Jennifer Lawrence
Dicembre: la stagione dei premi cinematografici è ufficialmente entrata nel vivo. Dopo i Fashion Awards di Londra è stata la volta dei Gotham Awards 2025, giunti alla loro 35esima edizione. La cerimonia ha avuto luogo presso il Cipriani di Wall Street a New York, ed il focus è stato come sempre l’eccellenza nel campo ma con un approccio sperimentale e indipendente. Si è tanto parlato di Bugonia, di Hamnet, di The Testament of Ann Lee e di Frankenstein, tutti in corsa per la categoria Best Feature, ma ad avere la meglio alla fine stato One Battle After Another di Paul Thomas Anderson, come Miglior Film e Miglior Regia. Un ruolo di spicco durante la serata, però, è stato ovviamente anche quello della moda: sono state numerosissime le celebrities ad aver calcato il red carpet dell’evento avvolte in look strepitosi, una dopo l’altra. Chi si è distinta più di altri, e come avrebbe potuto non farlo d’altronde, è stata Rihanna: mano nella mano con la sua dolce metà, A$AP Rocky, eccola nascosta in un drammatico abito cocoon rosa bubble gum di Balenciaga, dotato di scollo alla Bardot e cappellino piumato en pendant.