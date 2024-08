La presunta storia d’amore tra Chiara Ferragni e Silvio Campara è la più chiacchierata del mese di agosto: il flirt dell’estate. L’incontro è avvenuto agli inizi di giugno, ed è stato raccontato con dovizia di particolari. Da quando si sono visti, nei giorni successivi, si è parlato di una improvvisa crisi di Campara con la moglie: tutto quello che sappiamo.

Chiara Ferragni e Silvio Campara, i dettagli della storia

Ad avere lanciato il gossip dell’estate è stato Dagospia: più volte si è ipotizzata la presenza di un uomo misterioso nella vita di Chiara Ferragni, ma i dettagli emergono solamente ora, a distanza di mesi dal primo incontro. Durante i primi di giugno, sarebbe scoccato l’amore con Silvio Campara, manager e CEO di Golden Goose. Sono stati fotografati a Forte dei Marmi, ma le foto sono state pubblicate solamente da Chi nel numero del 7 agosto.

Scintille a prima vista, potremmo dire. “Chiara e Silvio discutevano di lavoro, si scambiavano sorrisi, mentre a pochi passi da lui c’era la moglie Giulia con i figli”. Poi, la Ferragni ha “presentato” – si da per dire – Campara agli amici di sempre, a Capri esattamente, ma mostrando una foto sul telefonino. Tutto avrebbe avuto inizio da qui, quindi, mentre la Ferragni si trovava con colui che chiama simbolicamente come “suo marito”, l’amico inseparabile Angelo Tropea.

Impossibile non pensare alla storia, del tutto presunta a onore del vero, con l’ortopedico Andrea Bisciotti, di cui si è tanto discusso. Potrebbe essere stata una mossa per distogliere l’attenzione da Campara. Ma come è andata dopo quel primo, discusso e tanto chiacchierato, incontro a Forte dei Marmi? Sappiamo che l’influencer e imprenditrice digitale è al momento in vacanza a Mykonos, con la mamma Marina Di Guardo e la famiglia. Ma, secondo Chi, potremmo rivedere ben presto Campara e Ferragni di nuovo insieme. E tra l’altro a Forte dei Marmi Campara sarebbe solo, e non con la moglie: parlerebbe spesso al telefono dispensando grandi sorrisi.

Chi è Silvio Campara

Nato a Lugagnano di Sona, in provincia di Verona, nel 1979, ha lavorato in veste di commesso da Alexander McQueen e poi come commerciale di Giorgio Armani, per poi diventare come direttore commerciale in Golden Goose. La scalata, iniziata nel 2013, lo ha portato a diventare CEO del brand di lusso. Presente su Instagram con un profilo privato, ben poco si sa della sua vita privata: è sposato e ha dei figli, aspetto che condivide quindi con Ferragni.

Sulla vita privata di Chiara Ferragni, dopo Fedez, non abbiamo saputo molto. L’imprenditrice si è chiusa in un lungo silenzio dopo la vicenda del Pandoro Gate, e si è dedicata alla sua rinascita, al fianco della famiglia e degli amici di sempre. Ma, solamente agli inizi di luglio, un’indiscrezione di Gabriele Parpiglia aveva parlato di forti tensioni tra Chiara e la mamma Marina. “La causa sarebbe l’assenza sul lavoro della prima, i continui weekend e, badate bene, una storia d’amore della Ferragni con un manager più grande destinatario delle dediche social. Nome che non può esser svelato e situazione che preoccupa la signora Di Guardo“. E per un’ironia pungente del destino, anche Fedez è ripartito da Silvio… il suo nuovo e amatissimo cane.