Chiara Ferragni e Andrea Bisciotti, prima foto di coppia insieme

Fedez non è il solo ad aver voltato pagina. Sembra infatti che anche Chiara Ferragni abbia deciso di guardarsi intorno, e non solo. La celebre influencer e imprenditrice avrebbe già iniziato una nuova relazione. Si vocifera da un po’ che il suo nuovo fidanzato sia Andrea Bisciotti. Ecco di chi si tratta e la prima “foto di coppia”.

Il nuovo “fidanzato” di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha voglia di rifarsi una vita e sembra aver trovato la persona giusta. Il matrimonio con Fedez è ormai terminato da tempo e non sembrano esserci minimamente le basi per un riavvicinamento.

Il rapper si è mostrato più volte al fianco della modella Garance Authié, difendendo sui social anche la loro differenza d’età, tirando in ballo la sorella dell’ex moglie: Valentina Ferragni. Chiara invece starebbe frequentando Andrea Bisciotti. Dopo numerose indiscrezioni, il settimanale Diva e Donna ha pubblicato le prime foto che li ritraggono insieme.

Di colpo le voci sono divenute più concrete. A dar forza alle ipotesi c’è questa giornata trascorsa in spiaggia, immortalata dai paparazzi: “Da qualche tempo si mormora che, a 5 mesi dalla separazione da Fedez, l’influencer sia vicina ad Andrea Bisciotti, un sexy e giovane ortopedico. Diva e Donna può mostrarveli ora insieme a Forte dei Marmi”. Allo stato attuale, però, nessuno dei due ha ufficializzato la presunta relazione.

Chi è Andrea Bisciotti

Andrea Bisciotti è un giovane ortopedico, classe 1993. Ha 31 anni, dunque 6 in meno di Chiara Ferragni, e ha origini toscane. È nato a Pontremoli e ha studiato presso l’Università di Parma. Si è poi trasferito a Milano dopo aver conseguito la laurea, iniziando a lavorare presso l’Humanitas.

Restando in ambito professionale, sappiamo dalla sua bio Instagram che è un medico specializzando in Ortopedia e Traumatologia. Inoltre è consulente presso un altro centro a Pontremoli. Non vanta un grande seguito e perché dovrebbe. Non sembra infatti avere alcuna ambizione sul fronte dello spettacolo. Un cambio radicale per Chiara Ferragni, che rientra tra i suoi appena 3mila follower.

Una frequentazione nata un po’ per caso, grazie ad amici in comune. I due avrebbero avuto modo di conoscersi meglio durante la permanenza a Forte dei Marmi. Un nuovo capitolo, magari molto importante e destinato ad avere un ruolo chiave in futuro, della “rinascita” dell’influencer.

Sui social, tra una frecciatina all’ex Fedez e uno sfogo di varia natura, ci tiene a ringraziare chi la segue e chi non l’ha mai abbandonata. Sembra infine aver trovare la giusta via per risanare la sua immagine pubblica. Dopo la fase scatenata in stile “vida loca”, ora è in certa di sentimenti veri al fianco magari di una persona reale e non di una che per metà del tempo indossi una maschera a causa dei social.

“Di recente ho un’energia nuova. Sto lavorando tanto su di me in questa fase della mia vita. Ne ho passate tante, come probabilmente avrete visto, ma ora sento che sto tornando a essere me stessa e questa è la migliore sensazione possibile”.