Fedez si racconta in un libro: “Chiara Ferragni? Trovavo tante cose patetiche”

Fedez è tornato a parlare del suo rapporto con Chiara Ferragni. Confermando quello che si mormorava da anni: il rapper non ha mai gradito troppo le amicizie dell’ex moglie. Persone che il cantante era costretto a frequentare ma che in realtà non apprezzava molto. Federico Lucia ne ha parlato nel suo libro autobiografico dal titolo L’acqua è più profonda di come sembra da sopra.

Il libro di Fedez, cosa c’è scritto su Chiara Ferragni

Nel nuovo libro di Fedez non ci sono rivelazioni eclatanti ma piuttosto una lucida presa di coscienza: con Chiara Ferragni esistevano profonde divergenze che sono poi venute a galla.

Per parlare dell’ex moglie, il 36enne ha deciso di farlo senza sensazionalismi, sottolineando che il vero nodo del loro rapporto stava tutto lì, in una distanza sociale e valoriale difficile da colmare.

“Le nostre differenze emergevano come iceberg pronte a far affondare la nave. Faccio un esempio: durante il matrimonio ho subito, per osmosi, le frequentazioni di mia moglie. Avevo accettato passivamente di stare a quel tipo di pensiero lì, di accettare l’architetto superfancy di Milano, quello della moda iperinserito e un’altra serie di figure insopportabili. Una confezione bellissima. Ma dentro, per me, puzzavano tutti“, ha scritto.

Ha poi aggiunto: “Tante cose mi sembravano patetiche. Oggi, se partecipo a una cena, parlo con le persone, sono – più o meno – normale. All’epoca, invece, passavo il tempo incollato al cellulare, senza nemmeno guardarli in faccia. Li trovavo noiosi, presuntuosi senza motivo. Dopo sette anni a sentire gossip sul mondo della moda – chi va a letto con chi, quale designer è stato cacciato – davvero non ne potevo più”.

Il rapporto oggi tra Fedez e Chiara Ferragni

Fedez e Chiara Ferragni sono riusciti a trovare un equilibrio dopo la bufera mediatica che li ha travolti in seguito alla loro rottura. A scatenarla le rivelazioni di Fabrizio Corona che ha svelato la storia parallela del rapper con Angelica Montini e i suoi dubbi riguardo le nozze con l’influencer. Una prova durissima per Chiara che si era sfogata su Instagram, raccontando la sua verità.

Poi un lungo silenzio e il tentativo, da parte di entrambi, di ripartire dalle macerie di quel matrimonio. Entrambi ci sono riusciti, anche se in modo diverso. Fedez si è concentrato sulla musica e sul suo lavoro, affrontando la sfida di Sanremo e collaborando con Clara, prima di innamorarsi di Giulia Honegger. Lei, imprenditrice ed esperta di moda, sembra essere la persona giusta per il cantante, l’unica che è riuscita a fare breccia nel suo cuore dopo una serie di fugaci flirt.

Chiara Ferragni si è rialzata – dopo il Pandoro Gate e il divorzio – con grande coraggio e determinazione, dimostrando ancora una volta di essere una professionista e una donna di grande carattere. Si è concentrata sui figli e sulla sua attività, costruendo un nuovo rapporto d’amore, quello con Giovanni Tronchetti Provera, che oggi sembra solido e sereno. Anche il legame con Fedez, con il tempo, è migliorato.

I due si sono lasciati alle spalle i rancori del passato per pensare solo al bene di Leone e Vittoria. Hanno infatti raggiunto in pochissimo tempo un accordo per l’affidamento condiviso. Secondo quanto stabilito non ci saranno assegni di mantenimento, ma Fedez dovrà farsi carico delle spese sanitarie, sportive e scolastiche dei figli.