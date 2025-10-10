Fedez pubblica L’acqua è più profonda di come sembra da sopra, il suo primo libro: di cosa parla

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Fedez pubblica un libro: di cosa parla

In un periodo che sembra volergli aprire una nuova direzione, Fedez continua ad avere tanto da dire. Il rapper, che ha da poco annunciato di non voler più comunicare tramite social come era stato abituato a fare negli ultimi anni, ora è pronto a raccontarsi in una veste nuova.

Ha scelto di farlo attraverso le pagine di un libro, L’acqua è più profonda di come sembra da sopra, in cui svela la parte più profonda di sé mettendo da parte le rime.

Fedez, di cosa parla il suo libro

Nessun dissing, nessuna rima, nessuna storia social. Solo un post in cui si vede la copertina di un nuovo modo di comunicare: un libro, in cui c’è Fedez “a pezzi”, in bianco e nero. È così che il rapper annuncia il suo nuovo progetto: L’acqua è più profonda di come sembra da sopra è il titolo di un testo in cui Fedez si mette a nudo ancora una volta.

Una biografia che il cantante ha annunciato sui social spiegandone la nascita attraverso un lungo messaggio: “Galleggiare per anni sulla superficie delle cose. Correre, evitare, sorridere. Fuori va tutto bene. Dentro non lo sai. Evitare tutto ciò che ti costringe ad andare in profondità. Perché andare a fondo è annegare, è perdere il respiro. Ma è proprio vero che se non guardi il fondo, il fondo prima o poi ti tira a sé. Non è una scelta, e quando ci arrivi non puoi ignorare più niente. Emozioni. Responsabilità. Verità”.

Ed è in quel momento che Fedez ha scelto di scrivere Battito, la canzone che ha portato a Sanremo e che gli ha permesso di aprirsi a un nuovo viaggio nella scrittura: “È stato il momento chiave. Attraverso la scrittura ho capito che gli errori che non affronti tornano sempre, finché non li cogli davvero. Analizzare e rimettere in ordine quello che sembrava caotico è stato come iniziare a respirare per la prima volta sott’acqua. Scrivere questo libro è stato il passo successivo”.

Un memoir, un’analisi della sua vita e delle tappe più dolorose con un nuovo modo di scrivere: “Approcciare per la prima volta la scrittura senza il vincolo della rima. Qui ci sono errori, cadute, le parti che ho evitato per anni. Ricostruire e dare senso a ciò che, da fuori, poteva sembrare solo disordine. So che quello che farà discutere di più sarà la superficie. E forse per la prima volta nella mia vita è proprio la superficie a spaventarmi, non il fondo. Perché l’acqua è sempre più profonda di come sembra da sopra” conclude il cantante.

Fedez, l’addio ai social e la voglia di non sentirsi più sbagliato

L’annuncio dell’uscita del nuovo libro di Fedez arriva in un momento molto particolare della sua vita: il divorzio da Chiara Ferragni, un nuovo amore, la voglia di concentrarsi solo sulla musica e la necessità di staccarsi da quel mondo fatto di views e storie social che ormai abbiamo imparato ad aspettarci sbirciando i suoi profili.

Ma ora, Fedez ha raccontato ai fan di voler comunicare solo attraverso i suoi progetti, e L’acqua è più profonda di come sembra da sopra sembra essere un coraggioso punto di partenza.

E leggendo parte del libro, si capisce subito perché: “Sono cresciuto a dispetto di tutto, di me stesso, contro me stesso, creandomi un doppio che ha bisogno di sfidare il mondo. Sempre. E quasi sempre viene sconfitto. Prende botte. Dal mondo. Ma la lotta più temuta è quella contro noi stessi, in cui viviamo accompagnati dai nostri fantasmi, danziamo con le nostre debolezze che fingiamo di non vedere. Ma perché lo sto raccontando in un libro? C’è chi sosterrà che è per i soldi, forse è vero, non m’importa, ma ha senso se anche solo una persona dopo averlo letto si sentirà meno sbagliata, imperfetta, fallita soltanto perché il mondo intorno urla che lo è”.