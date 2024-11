Nel corso degli ultimi mesi Chiara Ferragni ha affrontato dei cambiamenti e degli avvenimenti davvero importanti. L’imprenditrice digitale, infatti, nelle ultime settimane del 2023, è stata travolta dal caso Pandoro, di cui, ancora, affronta delle conseguenze, sia a livello professionale, che a livello giudiziario.

Ma lo stravolgimento più grande di tutti ha riguardato la sua vita personale, visto che Chiara Ferragni ha svelato, a inizio 2024, che lei e il marito Fedez hanno deciso di separarsi, scelta confermata, in seguito, anche dallo stesso rapper. Da quando hanno deciso di dividere le loro strade, i Ferragnez non sono sembrati mai particolarmente in armonia e, malgrado le indiscrezioni abbiano parlato a lungo del loro accordo di separazione, adesso, sembra che la coppia sia riuscita a trovare una quadra e a mettersi d’accordo.

In particolare, l’imprenditrice digitale avrebbe fatto un’importante rinuncia per il benessere dei figli Leone e Vittoria.

Chiara Ferragni, la rinuncia per il bene di Leone e Vittoria

Sta per finire, anche legalmente, la favola dei Ferragnez, che è stata seguita con affetto da tantissimi sostenitori. Chiara Ferragni e Fedez, dopo la nascita del piccolo Leone, avevano pronunciato i voti matrimoniali nel 2018 e, nel 2021, avevano accolto anche la nascita della secondogenita: Vittoria. Ma, nell’ultimo anno, qualcosa tra i due si è rotto e la crisi che ne è derivata li ha portati fino alla scelta di separarsi.

Da mesi, infatti, il rapper ha lasciato la nuova casa coniugale, a Milano City Life, in cui si erano trasferiti da pochissimo tempo, e, adesso, sembra che i due siano pronti anche a rendere effettivo, anche a livello di legge, la fine del loro amore. L’avvocato Daniela Missaglia, legale di Chiara Ferragni, infatti, ha diramato una nota a riguardo, come riportato da Ansa, sottolineando che la sua assistita ha deciso di rinunciare all’assegno di mantenimento che le spettava per il sostentamento dei loro figli: “L’accordo, in fase di sottoscrizione e deposito non prevede un contributo pecuniario di mantenimento per i figli, misura del tutto legittima cui la Signora Chiara Ferragni ha rinunciato privilegiando, con spirito conciliativo e con buon senso, il rapido raggiungimento di un’intesa, anche nel superiore e preminente interesse dei minori”.

Secondo quanto deciso dai genitori, Leone e Vittoria Lucia Ferragni saranno affidati, in modo prevalente, alla mamma: “Si precisa e chiarisce che l’accordo non prevede una ripartizione paritetica dei minori con entrambi i genitori, essendo questi collocati presso la madre in via prevalente”.

Chiara Ferragni, l’amore dopo la fine del matrimonio

Chiara Ferragni e Fedez non sono più una coppia, come loro stessi hanno annunciato, in due diverse trasmissioni televisive. Dopo la fine del loro matrimonio, il cantante è stato paparazzato insieme a diverse ragazze, mentre le indiscrezioni hanno raccontato di una relazione amorosa, esistente tra l’influencer e Silvio Campara, un imprenditore.

La storia non è stata mai confermata dai due interessati e, in ogni caso, tra di loro, ogni rapporto sentimentale sembra essersi, ormai, concluso. Adesso Chiara Ferragni starebbe frequentando, invece, Giovanni Tronchetti Provera, con cui avrebbe passato lo scorso weekend a St. Moritz.