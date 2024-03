Fedez, nuovo appartamento da 400mq vicino al Castello Sforzesco

Il rapper ha cambiato casa dopo la rottura con Chiara Ferragni: è in pieno centro a Milano e non vede l'ora di viverlo con i suoi figli

Dopo una estenuante ricerca e meticolosa selezione, Fedez ha finalmente trovato il suo nuovo nido da neo single. Il cantante, fresco di rottura da Chiara Ferragni, ha scelto un appartamento di 400 mq in piazza Castello, location che gli permetterà di essere a “portata di mano” dei suoi amatissimi figli Leone e Vittoria.

La nuova casa di Fedez dopo la separazione da Chiara Ferragni

“Sono davvero felice e soddisfatto di questo mio nuovo nido in cui accogliere e vivermi i veri e unici amori della mia vita: Leo e Vittoria. Sono loro il carburante del mio benessere e il mio senso di vita. Ameranno, sono certo, la loro nuova dimora”, ha dichiarato Fedez dopo aver trascorso le ultime settimane in un Airbnb (mentre Chiara Ferragni è volata a Dubai con i bambini e la mamma Marina Di Guardo).

Su Instagram l’artista ha mostrato alcune immagini della sua nuova abitazione, decisamente più minimal e tutta da arredare. Ampie vetrate, un grande salone e parquet, la casa di Fedez sembra molto lontana dal lussuoso attico che il 34enne ha condiviso con l’ex moglie Chiara Ferragni negli ultimi anni. Per il momento Federico Lucia ha deciso di dire addio a CityLife, il quartiere più all’avanguardia di Milano.

Secondo le ultime indiscrezioni, i relativi uffici stampa dei Ferragnez sono impegnati a preparare un comunicato ufficiale che sancisce la definitiva rottura della coppia. A Che tempo che fa Chiara Ferragni si era limitata a parlare di crisi e non di separazione ma col tempo la situazione è decisamente peggiorata.

Perché Fedez e Chiara Ferragni si sono lasciati

Ad oggi restano avvolti nel mistero i motivi dell’addio tra Fedez e Chiara Ferragni, la coppia più seguita in Italia. Secondo Fabrizio Corona, i Ferragnez non avrebbero avuto problemi di tradimenti bensì di vedute diverse. E a pesare sulla loro fine sarebbe stato soprattutto lo scandalo del pandoro che ha travolto la carriera e la vita privata di The Blonde Salad.

“Conosco Fedez da prima che incontrasse Chiara. Lei ha avuto un successo e una fortuna che le sono piovuti addosso”, ha dichiarato l’ex re dei paparazzi al settimanale Chi. “Con Fedez ha costruito una relazione che, dopo due anni, si basava troppo sulla medianiticità e, in questi casi, se uno crolla l’altro scappa“.

E ancora: “Secondo me, ma questo è il mio punto di vista, Fedez ha accettato di fare una vita che non gli piaceva, sopportando ‘la corte’ della Ferragni, le persone che le stavano intorno, le foto, lo stare a casa. Quando era un ragazzo era uno che si divertiva, però la fama, i soldi, il successo ottenuti anche grazie alla relazione con Chiara gli hanno fatto accettare tutto. Ma fino a un certo punto“.

Fabrizio Corona ha dunque concluso: “I tradimenti non sono il vero problema. Il problema è come uscire da questo buco nero: avere un impero e perdere tutto nel giro di poco tempo”. Su Instagram, in risposta ad una follower, Chiara Ferragni ha lasciato intendere che la rottura sia dipesa soprattutto da Fedez ma l’imprenditrice digitale non ha mai fornito ulteriori dettagli a riguardo.