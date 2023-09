acasadi Cristina Plevani: chiara, luminosa e ricercata

Una casa accogliente, arredata utilizzando toni chiari, uno stile lineare ed elegante e tantissime piante: Cristina Plevani – nata il 17 giugno del 1971 – abita a Iseo. La sua abitazione è un vero e proprio luogo di quiete e pace, che ogni tanto fa da scenografia ai suoi video e alle foto che pubblica sull’account Instagram

Vincitrice della prima storica edizione del Grande Fratello, dove aveva conquistato il pubblico, ha poi preso parte anche ad altri programmi televisivi come Uomini e Donne. Istruttrice di nuoto e fitness, amante degli animali e dello shopping (come racconta nella sua biografia Instagram), attraverso il suo profilo social ci permette di fare un’immersione totale nella sua vita, condividendo molto dei suoi pensieri.

Cristina Plevani, la sua casa dai colori chiarissimi

Uno spazio luminoso, in cui sentirsi accolta, protetta, per dirla con una sola parola: a casa. È l’abitazione di Cristina Plevani che spesso fa da sfondo a foto e video della prima vincitrice del Grande Fratello.

Tra le stanze più immortalate c’è il salotto, dove si può ammirare un bellissimo divano bianco, arricchito da cuscini colorati. La seduta è stata posizionata in modo da poter essere il posto perfetto dove sedersi a lavorare o a leggere, grazie alle ampie finestre dietro, coperte da tende leggere bianche e celesti. Tocco in più la presenza di alcune piante che fanno da sfondo e rendono questo anglo della casa un luogo di pace e di quiete. Alcuni vasi sono sospesi, mentre altri sono posti a terra.

Nel medesimo ambiente si trova anche un camino, sormontato da una grande televisione.

A dominare, come abbiamo spiegato, sono i colori chiari, infatti anche il pavimento è color crema, ma non manca qualche contrasto come quello che offre il tappeto posto vicino al sofà. Sulle pareti, poi, c’è una ricca libreria piena di volumi di ogni genere. Anche questi fanno di frequente da sfondo alle foto e ai video della ex vincitrice della prima edizione del Grande Fratello. Il tavolo da pranzo è rettangolare e in stile shabby, sempre di colore bianco.

La camera da letto e il bagno

Qualche dettaglio è trapelato anche sulla camera di Cristina Plevani, nello specifico il letto che sembra avere la testiera anch’essa di colore chiaro. Mentre su un lato della stanza si vede un mobile di legno antico, che fa da contrasto con il resto dell’arredamento dell’abitazione.

Cristina condivide ogni tanto qualche immagine o video mentre scherza coricata sul letto, per ironizzare sulla stanchezza e sul doversi alzare. Riservata sulla sua vita privata, racconta però del suo lavoro e condivide qualche pensiero.

Nel bagno, infine, ha deciso di abbandonare lo stile quasi monocromatico scelto per il resto dell’abitazione, per puntare sui toni dell’azzurro. E quindi le pareti sono a mosaico, con piccole piastrelle che sfumano dal blu, al celeste e fino al bianco.

In generale la casa di Cristina Plevani è una vera e propria immersione in un mondo accogliente e pieno delle cose che ama: libri, piante, il suo amato cagnolino Nano e tanta luce. La prima cosa, infatti, che colpisce lo sguardo è la luminosità degli ambienti che caratterizzano la sua abitazione. Un luogo che appare perfetto per il relax e per far sentire a casa.