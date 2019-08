Che fine ha fatto Cristina Plevani del GF?

editato in: da

Dentro la casa del Grande Fratello era stata soprannominata la “cenerentola triste”. Timida, spesso insicura, sempre un passo dietro agli altri, la bagnina Cristina Plevani, 45 anni (è nata a Iseo il 17 giugno 1972), era riuscita comunque a conquistare il bello della Casa, l’indimenticabile Pietro Taricone, passando davanti alla fatalona Marina La Rosa. Diventando in un attimo il simbolo della rivalsa di tutte le Bridget Jones italiane. E vincendo la prima edizione del reality più longevo della tv italiana. Ma oggi che fine ha fatto Cristina Plevani? Lavora in un supermercato.

Cristina oggi vive e lavora a Iseo, dove fa la cassiera part-time. Lo racconta lei stessa sulla sua pagina Facebook: «Siete in molti a chiedermelo: non ho lasciato il lavoro in piscina come istruttrice per motivi di salute o dissapori, ho fatto un cambiamento solo ed esclusivamente per un discorso contrattuale. La piscina non sarà più il primo lavoro ma un secondo lavoro. Finché il mio corpo reggerà continuerò a fare lezioni di fitness e di nuoto (soprattutto come sostituzioni o individuali di nuoto), anche perché mi piace da impazzire insegnare e mi fa stare bene. Ho avuto la fortuna di trovare un part-time in un supermercato vicino a casa che mi consente di lavorare e di avere il tempo per fare anche altre cose. Oggi la scelta è questa».

La cosa che più la infastidisce sono le persone che la giudicano senza sapere nulla di lei. Come racconta nei post più recenti: «Gruppo di ragazzi. Io alla cassa. Loro bisbigliano su di me. Li sento. “Non sono sorda, vi sto sentendo”», scrive. Oppure: «Chi stabilisce chi è uno sfigato e chi no? Noi? E magari facendo il paragone con la nostra vita o con quella che vorremmo vivere?(…) Quanti sbagli ho fatto e quanti ne farò. Ma ho la libertà di farli. Mi sento libera. Libera di fare quello che voglio della mia vita. Libera di cambiare se qualcosa non mi fa stare bene. Libera di essere una bagnina, un’istruttice di nuoto e di fitness, una cassiera in un supermercato, la vincitrice di un reality e libera di essere altro quando me ne capiterà l’occasione. Libera di mollare tutto se ne avrò voglia. Libera di restare o di andare. Libera di esprimere la mia opinione cercando di non ledere la sensibilità altrui. Libera di essere me stessa nel bene e nel male. Libera di fregarmene se non sono diventata quello che gli altri si aspettavano. Libera di aver perso dei treni. Libera di averne presi altri. Libera di vivere la mia di vita. Anche quando non mi piace e soprattutto quando mi piace».

La Pleviani è istruttrice di nuoto di I e II livello FIN, istruttrice fitness FIN e bagnina. E si vede, perché prossima ai 46 anni mostra un fisico da urlo come potete vedere in questa foto:

Pensando al GF, alla Cristina di allora, diceva: «Sono molto autocritica con me stessa: non mi piaccio, non mi guardo, non mi sarei mai votata, anzi una come me all’interno della casa non la farei mai vincere… proprio noiosa! Mi vedevo così. Mi preferisco oggi».

Dopo qualche tentativo in tv e in radio, ha abbandonato del tutto microfoni e riflettori, per tornare a fare la vita di un tempo a Iseo, sua città natale. Ha fatto la conduttrice (per RTL 102.5, in radio), l’inviata (Verissimo), la cantante, di nuovo concorrente (Uomini e donne), ma evidentemente il mondo dello showbiz non era fatto per lei.

Intervistata da Adnkronos nel 2014, confidò: «Non è stata una mia scelta. Non sono stata io a decidere di abbandonare il piccolo schermo. Vorrei continuare a fare qualcosa in tv, anche le televendite che molti snobbano».

Conta sull’appoggio dei molti followers che la seguono sui social: Instagram e Facebook. Segno che molti dei telespettatori italiani non l’hanno dimenticata. Dai suoi account Cristina commenta fatti di cronaca e tv in maniera anche arguta e non scontata. Forse nella scrittura Cristina, come succede per molto cuori timidi, si trova più a suo agio che davanti ai microfoni.

Il principe azzurro non è ancora arrivato

Forse non ho finora trovato la persona giusta, qualcuno che mi abbia colpito a livello di testa, la cosa per me più importante. Dall’altra mi rendo conto però che davanti ai legami scappo e che quindi il 99% delle volte non ho voglia di trovare qualcuno…

Nel frattempo però per Cristina Plevani potrebbero aprirsi, ancora una volta, le porte della tv. L’ex gieffina infatti ha dichiarato di voler partecipare al Trono Over di Uomini e Donne, per trovare l’amore. Già diversi anni fa divenne tronista, lasciando il programma poche puntate dopo il debutto a causa dell’infatuazione per un corteggiatore. La storia finì qualche settimana dopo e ora la Plevani vorrebbe riprovarci. Maria De Filippi la inviterà in studio?