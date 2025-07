Cristina, da vincitrice del GF a simbolo di chi non si è mai venduto

Ufficio Stampa Mediaset Cristina Plevani all'Isola dei Famosi

Isola dei Famosi 2025: la finale in Honduras, tra veterani, riscatto e una vincitrice annunciata

Stasera alle 21,30 su Canale 5 va in onda la finalissima dell’Isola dei Famosi 2025, che chiude un’edizione intensa, combattuta, diversa. I naufraghi scopriranno il nome del vincitore in Honduras, dove hanno vissuto per quasi due mesi. Una scelta ormai consolidata dalla produzione dopo il periodo Covid: evitare rientri anticipati e far vivere la finale direttamente sull’isola. I finalisti ufficiali sono Cristina Plevani, Loredana Cannata, Mario Adinolfi e Omar Fantini. Il televoto ancora aperto decreterà chi tra Teresanna Pugliese e Jay Lillo completerà la rosa, ma oltre i nomi, questa edizione verrà ricordata per il suo tono profondo e quasi generazionale. È stata soprannominata da molti “L’isola dei senatori“, ma in senso positivo: dei veterani, di chi ha fatto del coraggio e della testa la propria strategia, i giovani si sono ritirati uno dopo l’altro, spesso sopraffatti da fame, nostalgia o pressioni. A resistere sono stati quelli che nella vita hanno già perso tanto, e che sull’isola hanno portato cuore, spessore, verità.

Tra prove estreme, litigi, abbracci e rinunce, la vera sorpresa è stata la qualità umana di alcuni concorrenti, e su tutte, il ritorno di Cristina Plevani, la prima vincitrice del Grande Fratello, che 25 anni dopo ha dimostrato che non serve sgomitare per brillare. In conduzione, Veronica Gentili si è rivelata un’ottima padrona di casa, ironica, equilibrata, capace di tenere il timone con autorevolezza anche nei momenti critici, al suo fianco, una sempre incisiva Simona Ventura, che ha portato ritmo e fuoco in studio. I naufraghi torneranno in Italia nei prossimi giorni, ma il pubblico è già pronto a incoronare una vincitrice dal sapore simbolico: Cristina.

Perché Cristina Plevani merita di vincere questa Isola

Ho iniziato a guardare l’Isola perché c’era lei, Cristina Plevani, non solo un volto del passato, per me è una cara amica, una confidente a distanza, con cui condivido da otto anni pensieri, dolori, paure, risate, ma poi ho continuato a guardarla per tutto ciò che rappresenta. Cristina è la ragazza della porta accanto che ha vinto il primo reality italiano, ma invece di cavalcare l’onda, ha scelto il silenzio, la verità, la coerenza. Sì, perché dopo essere stata la prima vincitrice del Grande Fratello, chi mai avrebbe rinunciato al proprio posto in prima fila in TV? Chi avrebbe detto di no a cachet, copertine, ospitate? Nessuno. Lei sì. Cristina ha fatto un passo indietro, non perché fosse fragile, ma perché era forte abbastanza da dire: “questo mondo non fa per me”, non voleva diventare una versione di sé che non riconosceva, non voleva guardarsi allo specchio e sentirsi estranea.

E allora ha scelto la vita vera. È rimasta la bagnina, l’istruttrice di fitness, la commessa, è diventata una donna che ogni mattina si sveglia, si guarda allo specchio, e si riconosce, una donna che non si è mai piegata, che non ha mai venduto la propria dignità per un copione o un contratto. Eppure c’è ancora chi dice: “Ma Cristina Plevani in questi 25 anni non ha fatto niente”. Come se l’unica cosa che contasse fosse essere in tv. Cristina invece ha fatto tutto, ha vissuto, ha scelto, ha detto no, ha pagato il prezzo dell’onestà. Ha perso i genitori troppo presto, è cresciuta da sola, e oggi è tornata, non per cercare vendetta, ma per prendersi il riscatto che merita. Cristina rappresenta tutte le persone che hanno detto “io così non ci sto”, tutte quelle che scelgono di non tradirsi, anche se significa restare indietro, ecco perché voglio che vinca. Perché la sua vittoria sarebbe una lezione di verità, un messaggio per chi crede che visibilità equivalga a valore. Cristina vale. E vale tantissimo, anche, e soprattutto, quando non è sotto i riflettori.

Per questo, per me, Cristina ha già vinto. Tutto.