Cristina Plevani torna all’Isola: il riscatto delle donne vere

La diciannovesima edizione delL’Isola dei Famosi in onda dal 7 maggio 2025 su Canale 5, si preannuncia come un ritorno alle origini, con un cast rinnovato e scelte editoriali che promettono di riportare il reality al suo spirito più autentico. Una delle novità più discusse è il ritorno di Simona Ventura nel programma che ha contribuito a rendere celebre. Dopo averlo condotto per otto edizioni su Rai 2 e aver partecipato come naufraga nel 2016, Ventura assume ora il ruolo di opinionista unica. La sua presenza, confermata da Alfonso Signorini, rappresenta un elemento di continuità e autorevolezza, capace di offrire analisi puntuali e coinvolgenti sulle dinamiche del gioco. Alla guida del programma troviamo Veronica Gentili, volto noto per la sua esperienza a Le Iene, scelta da Mediaset per attrarre un pubblico più giovane e dinamico. Inviato in Honduras sarà Pierpaolo Pretelli, ex concorrente del Grande Fratello Vip, che porterà la sua energia e simpatia direttamente dalle spiagge di Cayos Cochinos.

Tra i concorrenti spicca il nome di Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione del Grande Fratello nel 2000, la sua partecipazione rappresenta un ponte tra le origini del reality italiano e la sua evoluzione attuale. Dopo l’esperienza televisiva, Plevani ha scelto una vita lontana dai riflettori, dedicandosi a lavori comuni e mantenendo un profilo autentico e sincero. Il suo ritorno in tv è visto da molti come un simbolo di riscatto e determinazione, incarnando la forza delle donne che affrontano la vita con coraggio e dignità. Il cast di questa edizione è variegato, includendo figure come Alessia Fabiani, Antonella Mosetti, Camila Giorgi, Mario Adinolfi e Patrizia Rossetti. Questa diversità promette dinamiche interessanti e imprevedibili, offrendo al pubblico una gamma di personalità e storie da scoprire. Con queste premesse, l’Isola dei Famosi 2025 si presenta come un’edizione ricca di emozioni, sfide e momenti indimenticabili, pronta a riconquistare il cuore degli spettatori italiani

Cristina Plevani, il ritorno della donna vera. E perché io farò il tifo per lei all’Isola dei Famosi

La nuova edizione dell’Isola dei Famosi, ha un sapore di ritorno alle origini, e la scelta di avere Simona Ventura come opinionista unica, una scelta vincente, perché lei è stata e sarà sempre l’Isola. Una scelta forte, nostalgica e identitaria: la Ventura non è solo una conduttrice, è l’anima storica del programma, eppure, tra tutte le novità di questa diciannovesima edizione, ce n’è una che per me brilla più di tutte: il ritorno di Cristina Plevani. Cristina è la vincitrice del primo Grande Fratello, quello storico, andato in onda nel maggio del 2000, lo stesso mese in cui io, trentenne e mamma da cinque mesi, cominciavo il mio primo lavoro alla Vodafone. I nostri cammini sono partiti in parallelo, e da allora ho sempre avuto l’impressione che le nostre vite si rincorressero, in silenzio, sfiorandosi.

Ricordo benissimo quei giovedì sera in cui facevo i turni e chiedevo il cambio solo per non perdermi un minuto di quel nuovo esperimento sociale. Cristina era lì, dentro la Casa, in un triangolo sentimentale con Pietro Taricone e Marina La Rosa. Ma soprattutto era vera. Una donna che non recitava, che sentiva, che si lasciava travolgere dai sentimenti, con quella fragilità potente, che solo le donne forti hanno il coraggio di mostrare. Dopo il programma, ha vissuto la celebrità con dignità, senza agenti famosi o spintarelle, facendo l’inviata, lavorando in tv, ma poi tornando a Iseo, alla sua vita normale, senza mai vergognarsi di niente. Cristina ha fatto la bagnina, la cassiera, l’istruttrice di fitness in piscina. Ha perso i genitori da giovane, non ha mai avuto vita facile, ma non si è mai piegata. E questo, per me, vale più di qualsiasi copertina patinata.

Quando nel 2018 l’ho intervistata per la mia rubrica, è nata un’amicizia fatta di telefonate fiume, di magliette di Lady Oscar e portachiavi di Sailor Moon, di silenzi che si colmavano con la stessa naturalezza con cui erano nati. A dicembre scorso mi ha detto di aver fatto il provino per L’Isola, poi quando è stata scelta, ero una delle prime persone a saperlo, e da quel momento ho fatto il tifo per lei, perché Cristina non è solo una concorrente. Cristina è un simbolo, è il riscatto delle donne a cui è stato detto che non erano abbastanza. Troppo forti, troppo fragili, troppo sole, troppo di tutto. Lei è il riscatto delle donne che hanno imparato a stare bene da sole, che non hanno bisogno di rumore per esistere. Cristina non ha ancora trovato l’amore – o forse sì, l’amore per sé stessa, che è il più difficile da conquistare. Ma ha un grande cervello, una grande simpatia, e un coraggio raro.

Per questo io farò il tifo per lei, perché ha già vinto, perché ha avuto il coraggio di tornare, perché rappresenta tutte noi, quelle che non mollano mai. Quelle che non hanno bisogno di una telecamera per brillare, ma che quando ce l’hanno davanti, brillano davvero.