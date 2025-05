Isola dei Famosi, il retroscena su Simona Ventura e Antonella Mosetti

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Antonella Mosetti e Simona Ventura

Manca ormai pochissimo all’inizio dell’Isola dei Famosi e spuntano nuovi retroscena su Simona Ventura e Antonella Mosetti. A svelarlo è Alberto Dandolo che nella sua rubrica sul settimanale Oggi racconta le preoccupazioni dei vertici Mediaset riguardo il legame passato fra le due donne.

Isola, il retroscena su Simona Ventura e Antonella Mosetti

“Si mormora – spiega Dandolo – che i vertici Mediaset abbiano inizialmente storto il naso nell’apprendere la partecipazione della Mosetti. La deriva gossippara è dietro l’angolo”.

Il giornalista fa riferimento al legame passato fra Antonella Mosetti e Stefano Bettarini, ex marito di Simona Ventura. Una vicenda che era venuta a galla anche durante la partecipazione dell’ex calciatore e della showgirl al Grande Fratello Vip.

Durante il reality infatti Bettarini aveva rivelato di aver tradito più volte Simona Ventura, vivendo anche una storia parallela con Antonella Mosetti. Il flirt aveva fatto molto discutere all’epoca e si era parlato anche dell’addio della Mosetti a Quelli che il calcio dopo la scoperta del tradimento da parte di Super Simo.

Come è noto Antonella Mosetti sarà fra i naufraghi dell’Isola dei Famosi, mentre Simona Ventura affiancherà Veronica Gentili nei panni di opinionista. L’inviato in Honduras invece sarà Pierpaolo Pretelli, compagno di Giulia Salemi ed ex gieffino.

Le due donne dunque si confronteranno, sia in studio che in collegamento, e in tanti temono che possano riemergere vecchi problemi del passato. In realtà la stessa Mosetti qualche tempo fa aveva spiegato di aver chiarito la situazione con Simona Ventura e di avere un ottimo rapporto con la presentatrice.

La nuova Isola dei Famosi

Il prossimo 7 maggio 2025 andrà in scena la prima puntata dell’Isola dei Famosi. Il reality, dopo l’addio di Ilary Blasi e la conduzione di Vladimir Luxuria, torna in una nuova veste.

A condurre la trasmissione sarà Veronica Gentili, affiancata da Simona Ventura che lanciò la prima edizione del reality, portandolo al successo. Super Simo sarà in studio come opinionista, chiudendo una sorta di cerchio, dopo essere stata qualche tempo fa una concorrente del programma.

“Mi mancava giusto fare l’opinionista: questo è stato uno dei motivi per cui ho accettato – ha spiegato Simona Ventura a Tv Sorrisi e Canzoni -. Sono lʼunica al mondo che ha fatto tutti e tre i ruoli. Poi quando ho visto il logo del programma ho detto: “Ancora tu? Ma non dovevamo vederci più?””. Riguardo la conduttrice ha invece aggiunto: “Mi piace molto. Per cui, quando mi è stato proposto, ho accettato volentieri perché penso di poter essere di supporto innanzitutto a lei”.

In Honduras sbarcheranno 12 concorrenti. Fra loro non solo Antonella Mosetti, ex star di Non è la Rai, ma anche l’ex tennista Camilla Giorgi, Patrizia Rossetti, l’ex tronista Teresanna Pugliese. Fra i nomi confermati anche Chiara Balistreri, l’ex ballerino di Amici, Nunzio Stancampiano, Mirko Frezza e Loredana Cannata. Tra i nomi dei naufraghi anche il conduttore radiofonico Omar Fantini, Cristina Plevani, prima vincitrice del Grande Fratello e i cantanti Angelo Famao e Paolo Vallesi.

A questi 12 concorrenti potrebbero aggiungersi altri partecipanti, ma per ora i nomi restano top secret.