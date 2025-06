Antonella Mosetti, l’amaro sfogo al rientro dall’Isola: “Molte persone sono sparite”

Rientrata in Italia dopo l'esperienza all'Isola dei Famosi, Antonella Mosetti si è sfogata sui social per l'atteggiamento opportunistico di alcune persone

IPA Antonella Mosetti

Antonella Mosetti è stata una delle concorrenti più chiacchierate dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. La showgirl ha lasciato il reality lo scorso mese, ma il ritorno alla quotidianità non è stato quello che si aspettava: in una serie di stories sui social, infatti, ha raccontato di come molte persone che si erano interessate a lei quando era una concorrente dello show siano scomparse.

Lo sfogo di Antonella Mosetti dopo l’Isola

L’ultima edizione de l’Isola dei Famosi non sta facendo registrare ascolti esaltanti, ma non certo per demeriti del cast. Tra i concorrenti più chiacchierati c’è senza dubbio Antonella Mosetti: l’ex protagonista di Non è la Rai ha lasciato il reality dopo poche settimane, ma ha comunque mostrato un lato inedito di sé in Honduras. Tra le principali motivazioni che l’hanno spinta ad eliminarsi, Antonella ha infatti citato la morte del padre, un lutto che non è riuscita ancora ad elaborare del tutto: di fronte al malessere della Mosetti, molti avevano cercato di incoraggiarla e starle vicino, ma la realtà si è dimostrata ben diversa.

Una volta tornata a Roma, infatti, Antonella non ha trovato gran parte di quelle persone che si erano dimostrate così interessate alla sua situazione, e non ha potuto fare a meno di affidare ai social la sua amarezza. “In questo momento di riflessione sentivo di far uscire questo fastidio. Le persone che avevo intorno quando ero a fare il programma L’Isola dei Famosi volevano per forza vedermi, starmi vicina, darmi forza. Sono tornata e magicamente questa voglia di starmi vicina è sparita” ha raccontato in alcune stories pubblicate su Instagram.

“Molti di voi mi diranno, ‘vabbè Anto è normale, ancora ci rimani male’, ma da qualcuno non me l’aspettavo proprio” ha concluso la showgirl nel breve filmato. Un messaggio semplice e conciso che, siamo sicuri, sarà stato ben recepito dai diretti interessati.

L’esperienza di Antonella Mosetti all’Isola dei Famosi

Antonella Mosetti si è ritirata dall‘Isola dei Famosi a soli 20 giorni dall’inizio della sua avventura. La showgirl ha poi spiegato sui social di essersi eliminata “per via di tante vicissitudini fisiche e mentali che, purtroppo, non mi hanno permesso di continuare la mia avventura”. La decisione non ha però sorpreso gli spettatori, poichè sin dalla seconda puntata del programma Antonella aveva espresso un forte malessere: “Probabilmente ho sbagliato il momento. Ho 49 anni, non sono una bambina e ho passato più tempo nella mia vita a stare male che bene. Finché non entri in questo reality non capisci quanto sia importante l’abbraccio delle persone che ami” aveva dichiarato.

In particolare, la Mosetti aveva spiegato in più occasioni di aver bisogno di più tempo per elaborare la perdita del suo amato papà, che la permanenza in Honduras aveva reso ancor più difficile. Nonostante i tentativi di dissuaderla della conduttrice Veronica Gentili, dell’opinionista Simona Ventura e della figlia Asia Nuccetelli, la showgirl si era quindi decisa a salutare lo show, che avrebbe comunque rappresentato per lei un’importante riscatto professionale. Tornata in Italia, Antonella ha potuto riabbracciare la sua famiglia, pronta ad iniziare un nuovo capitolo.