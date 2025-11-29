Antonella Mosetti a Verissimo: “Ho avuto tre aborti. Il mio nuovo amore mi ha salvata”

Antonella Mosetti torna a Verissimo nella puntata di sabato 29 novembre. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi e showgirl ha rivelato alcuni dolorosi dettagli della propria vita privata e ha parlato a cuore aperto del suo nuovo amore con Emanuele Cerroni. Una relazione che arriva dopo molto tempo passato da single e una solitudine a volte sofferta della soubrette. Proprio nel salotto di Silvia Toffanin, la donna, che ha da poco compiuto 50 anni, ha parlato anche degli aborti subiti negli anni e delle difficoltà che ha passato per superarli.

Antonella Mosetti a Verissimo: gli aborti e la depressione

Il 1 agosto ha compiuto 50 anni. Sabato 29 novembre è tornata nel salotto di Verissimo per raccontarsi, ancora una volta senza filtri e mostrarsi con le sue forze, ma soprattutto con le sue fragilità: Antonella Mosetti ha raccontato dei momenti bui del propria vita privata. I 50 anni, come ha detto lei stessa, hanno segnato l’inizio di una nuova vita: “Mi sento attiva, piena di energia. A volte me ne sento 80”, e ha aggiunto, “Per fortuna ci sono i miei cani, soprattutto la cucciola di un anno: loro mi tengono in forma!”.

Antonella Mosetti ha poi parlato di un tema per lei ancora caldo e doloroso: la morte del padre. “A volte lo sento vicino, come se mi accarezzasse”, ha raccontato, “All’Isola dei famosi l’ho sognato: mi diceva di andare via. E così ho fatto”, ha dichiarato. L’Isola è stata sicuramente un punto di svolta per lei, perché una volta rientrata a casa dall’Honduras ha deciso di riappropriarsi di se stessa, scegliendo amicizie e abitudini.

Antonella Mosetti ha una figlia, Asia Nuccetelli, con la quale aveva partecipato a un’edizione del Grande Fratello Vip e che ora vive lontana dal mondo dello spettacolo. Ma a Verissimo ha raccontato di aver provato di nuovo a diventare mamma. “Ho perso tre bambini. L’ultimo l’ho concepito a Londra, a 42 anni, dopo il GF Vip. Non era previsto, l’ex compagno di allora che viveva in Inghilterra non lo voleva. Ero stremata, magrissima. Lo stress, i viaggi, tutto quel peso sulle spalle… e l’ho perso in modo dolorosissimo, ho rischiato la setticemia“. Gli altri due aborti si sono tristemente verificati durante la relazione con Aldo Montano.

Un dolore difficile da immaginare. Antonella Mosetti ha raccontato di aver in seguito sofferto di depressione: non riusciva a lasciare il letto e provava un costante senso di fastidio e nausea.

Il nuovo amore Emanuele Cerroni

A salvarla dalla depressione e dal dolore per le ripetute perdite è stata la famiglia e l’amore che questa le ha dato. Per anni, dopo le relazioni e le rotture, Antonella Mosetti ha vissuto da single. “Troppi dolori, troppe delusioni. Mi sono annullata per gli uomini. Ho vissuto una depressione forte”. Ma nell’estate 2025 è stato un amico di lunga data a cambiare tutto.

Si illuminano gli occhi di Antonella Mosetti quando parla di Emanuele Cerroni. Un uomo lontano dal mondo dello spettacolo e dai riflettori: “Mi fa sentire protetta. Con lui ho ricominciato ad amare, poco a poco. Mi ha aiutata ad aprire il cuore”, ha fatto sapere a Verissimo.

