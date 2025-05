Fonte: IPA Antonella Mosetti

Si succedono gli abbandoni dei concorrenti dell’Isola dei Famosi 2025. L’ultima a lasciare il programma, la sesta persona in meno di un mese, è Antonella Mosetti. La decisione della showgirl arriva per motivi personali, legati alla recente scomparsa del padre, ancora non del tutto metabolizzata.

Antonella Mosetti lascia l’Isola

La notizia del ritiro di Antonella Mosetti dall’Isola dei Famosi 2025 è stata anticipata da Davide Maggio. Non sorprende gli spettatori, però: già da tempo la showgirl aveva palesato il proprio malessere. Nel corso della seconda puntata della trasmissione, Mosetti aveva confidato alla conduttrice Veronica Gentili di aver “sbagliato il momento”. Il suo sfogo fu intenso: “Ho 49 anni, non sono una bambina, e nella mia vita ho passato più tempo a stare male che bene. Solo quando sei qui ti rendi conto di quanto contino gli abbracci delle persone che ami”.

In quell’occasione fu la figlia Asia Nuccetelli a convincerla a restare: “Adoro questo tuo lato umano, quello che ti ho sempre chiesto di mostrare. Devi usare la testa, ricordarti che è un gioco. I problemi veri della vita sono altri, e tu li hai affrontati. Io tifo per te”. Adesso, però, sembra essere arrivata la decisione ufficiale: Antonella Mosetti lascia il gioco, stavolta sul serio.

Il lutto per il padre non ancora superato

A rendere insostenibili le difficoltà del reality, per Antonella Mosetti, è un lutto non ancora superato. Quello del padre, scomparso a dicembre 2024 dopo una malattia lunga tre anni. “Ho sofferto molto. – ha raccontato Antonella, in lacrime, nel corso del gioco – Per me mio papà non era un papà normale, era il mio gemello”. A Verissimo, così aveva descritto il loro rapporto: “Mio padre era un uomo con la U grande. Mi stimava e dava equilibrio, rendendomi libera di sbagliare”.

La showgirl non sopporta le lunghe ore di solitudine e silenzio, che la costringono a tornare ai momenti più duri. La mancanza dell’amato genitore è aggravata dalle precarie condizioni fisiche: “Ho la nausea, una nausea fortissima, non dormo e sento come delle scosse nel corpo”. La situazione, per lei, era diventata ormai insostenibile: “Sto male, malissimo”.

Il sesto abbandono dell’Isola dei Famosi

Antonella Mosetti non è la prima concorrente ad abbandonare in anticipo le spiagge dell’Honduras. Nelle ultime settimane sono stati ben sei i ritiri volontari. I primi furono Angelo Famao e Leonardo Brum, insofferenti già a pochi giorni dallo sbarco che, dopo un tentennamento, hanno optato per il ritiro. Incapace di sopportare la carenza di cibo e di riposo anche Nunzio Stacampiano: “Soffro la fame, il sonno, devo pensare a me. Non ho le forze di parlare. Mi sto spegnendo piano piano e questa cosa non va bene”.

Le stesse motivazioni ha fornito al suo ritiro anche Spadino: “Qui avere da mangiare è la cosa più difficile, mi sento chiuso, non respiro. Ho sempre fame”. Sono stati dei problemi familiari, invece, a convincere a lasciare il reality Camila Giorgi. “Non sono arrivata qui pronta, è stata dura, ma sono felice di questo traguardo ed è stato bello conoscere certe persone. Me ne vado felice” ha dichiarato l’ex concorrente.