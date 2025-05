L’Isola dei famosi (ritiri): quest’anno scappano tutti i giovani. Le ragioni

L’Isola miete vittime: in due settimane quattro ritiri e altri due sfiorati. La Generazione Z non sembra capace di resistere a fatica e privazioni

L’Isola dei Famosi 2025 ha già battuto, in soli 15 giorni, un record: quello dei ritiri. 5 ufficiali a sole due settimane dall’inizio. Prima il 29enne cantante neomelodico Angelo Famao e il 25enne modello brasiliano Leonardo Brum, poi il 26enne Samuele Bragelli, detto “Spadino” e il 22enne ballerino Nunzio Stancampiano, tutti e quattro “per scelta personale”; infine l’ex tennista Camila Giorgi per motivi famigliari. Se a questi si aggiungono gli altri due sfiorati (Antonella Mosettti e Mirko Frezza) siamo quasi a metà cast cassato a inizio programma.

Nonostante Simona Ventura non faccia che ripetere loop: “So bene cosa significhi fare l’Isola, non mollate o ve ne pentirete, è una occasione che capita una sola volta nella vita”, e ancora: “Dovete essere di esempio, resistete”, e la conduttrice Veronica Gentili ce la metta tutta per spronare e motivare anche quando vorrebbe mandare a quel paese, i concorrenti cadono come foglie d’autunno e durano, per dirla alla Super Simo, “come un gatto in tangenziale”.

Ma cosa sta succedendo? Lontani i tempi in cui erano proprio i più giovani (Walter Nudo, Luca Calvani, Daniele Battaglia, Giorgia Palmas, Sara Tommasi, Le Donatella, Nicolas Vaporidis) a dimostrare tempra e adattamento, adesso sempre che soprattutto i maschi under trenta – Angelo, Leonardo, Spadino e Nunzio- a rivelarsi debolucci e poco inclini alla sopportazione di fame e fatica.

Spadino e Nunzio assaltano la casetta dei tecnici pretendendo cibo in maniera aggressiva, Carly non riesce ad adattarsi, mentre al contrario Paolo Vallesi (61 anni) e Mirko Frezza (51), resistono ai morsi della fame e dei mosquitos come dei combattenti. E se il primo dice che forse è proprio la loro esperienza di vita a renderli più forti, nonostante la forma fisica sia indubbiamente inferiore a quella dei 20enni, e Mirko sostenga che “la galera è ben altro rispetto all’Honduras”, sembra sinceramente che la nuova generazione getti le armi alla prima difficoltà e non sappia cosa vogliano dire sopportazione e resistenza.

I quattro naufraghi che hanno abbandonato hanno 29, 25, 26 e 22 anni, eppure hanno dimostrato molto meno carattere e resilienza dei loro compagni 50-60enni. Nonostante Spadino, a risposta di Simona che lo incita a mettersi in gioco ed affrontare le difficoltà sottolinei che lui la difficoltà vera l’abbia già affrontata in comunità e non abbia bisogno di mettersi ancora alla prova, l’impressione generale, è che la generazione Z, cresciuta tra agi e semplificazioni, non resista alle difficoltà prettamente fisiche più che mentali, forse troppo abituati a combattere davanti ad uno schermo del computer più che tra insetti e zanzare. La realtà e i rapporti virtuali, per loro, hanno sostituito quelli reali, che i social hanno soppiantato ormai irrimediabilmente il sociale e che mettersi in gioco, per loro, sia possibile solo sulla Play Station. O tempora, O mores, diceva qualcuno…