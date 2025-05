Simona Ventura, ieri e oggi: come è cambiato il suo stile dagli esordi al ritorno all’Isola dei Famosi

Oggi nel ruolo di opinionista nello show che l'ha resa la conduttrice che è, l'Isola dei Famosi, Simona Ventura è pronta a tornare in tv: ma com'era all'inizio della sua carriera?

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA - Getty Images Simona Ventura, 10 look che hanno fatto la storia della regina della tv italiana

Da annoverare tra le donne più amate del piccolo schermo, nonostante gli anni che passano Simona Ventura non smette di conquistare tutti a colpi di grinta ed ironia. Da poco sessantenne, sta per tornare al timone – come opinionista – di uno dei programmi che l’hanno resa chi è: L’Isola dei Famosi. Ma com’era la conduttrice agli esordi della carriera?

Simona Ventura, da Miss Italia a L’Isola dei Famosi

A brillare luminosissima ancora oggi tra le indiscusse regine della TV italiana è sicuramente Simona Ventura, la quale, grazie al mix esplosivo di simpatia ed intelligenza che la caratterizza, è riuscita negli anni a lasciare un profondo segno nel mondo dello spettacolo.

Classe 1965 e con una carriera splendente alle spalle, la showgirl ha da poco compiuto 60 anni e fa stano pensare come per la maggior parte di questi abbia intrattenuto il pubblico italiano dall’interno dei propri salotti: il suo fortunato percorso professionale ha infatti avuto inizio nel lontano 1986 con la vittoria di Miss Muretto, celebre concorso che le ha aperto le porte di Miss Italia e, di conseguenza, anche di Miss Universo. Di lì al debutto televisivo il passo è stato breve, con l’esordio come valletta nel programma Domani sposi su Rai 1.

Fonte: IPA

L’apice del successo è arrivato però negli anni Novanta, periodo in cui la conduttrice ha consolidato la sua presenza sul piccolo schermo al timone di format di successo quali Mai dire Gol, Festivalbar, Le Iene e Scherzi a Parte: caschetto color miele e sorriso contagioso, aveva poco più di vent’anni e conquistare tutti con la sua simpatia le veniva facile.

Fonte: IPA

In seguito alla lunga permanenza presso Mediaset ecco il passaggio in Rai e le importanti esperienze di Quelli che… il calcio, X Factor – dove rimarrà per diverse edizioni – e L’Isola dei Famosi, studio in cui è pronta oggi a tornare, questa volta nei panni inediti di opinionista.

Fonte: IPA

Ebbene sì, non si parla d’altro: Simona Ventura farà presto ritorno a casa, ha accettato di prendere parte all’Isola dei Famosi 2025, stavolta accanto alla nuova conduttrice Veronica Gentili, una scelta che vuole forse porre l’accento sul legame storico che ha con il reality.

Simona Ventura, il suo stile iconico negli anni

Tra grandi soddisfazioni lavorative ed appassionanti storie d’amore a farla entrare nel cuore degli italiani, dal punto di vista dello stile Simona Ventura ha sempre avuto la stoffa della autentica fashion icon: attenta alla moda e in grado di ispirare migliaia di donne lanciando veri e propri trend ad ogni sua apparizione sul piccolo schermo, la showgirl emiliana è stata negli anni una presenza affezionata e costante presso le più rinomate sfilate, seduta in front-row ad ogni Fashion Week.

Fonte: IPA

Dapprima spaziando da completi classici e rigorosi ad abiti ultra glamour, dai dettagli a dir poco abbaglianti e le silhouette audaci, la sua foggia nel vestire è maturata nel tempo complice, probabilmente, anche quella graduale presa di consapevolezza ad accomunare ogni donna.

Se sensibilità ed energia l’hanno resa l’iconica presentatrice tv che oggi è, forte di un modo tutto suo di stare davanti alla telecamera, a contribuire grandemente al traguardo è stato anche uno stile altrettanto notevole: in quasi quarant’anni di carriera Simona Ventura si è vista davvero in tutte le salse, eppure sempre assolutamente sé stessa.

Fonte: IPA

A partire dai primi anni Duemila abbiamo potuto ammirare la conduttrice portare le grandi maison nei salotti più trafficati della televisione, cospargendo tutt’intorno di un’aura sognante con i suoi abiti ricoperti di lustrini a luccicare sul palco, bersagliati dalle luci.

Indimenticabile come, in veste di incontrastata regina della tv, abbia saputo rendere al tempo la conduzione dell’Isola dei Famosi più sofisticata che mai esibendo, puntata dopo puntata, vere e proprie creazioni da red carpet.

Fonte: IPA

A distanza di anni, nell’ultima edizione di Ballando con le Stelle, l’iconicità era la stessa di un tempo. Rivelatasi una danzatrice talentuosa, Simona Ventura ha saputo calarsi perfettamente nelle parti assegnatele così come nei costumi sul palco del seguitissimo show condotto da Milly Carlucci, nuovamente a destreggiarsi tra paillettes e frange a profusione. Mise di scena e, per questo, ben più eccentriche di quelle che siamo abituati oggi a vederle addosso, all’insegna di una più sobria eleganza ma comunque in armonia con il suo grande carisma.