Simona Ventura festeggia la maturità della figlia Caterina: “È stato un trionfo”

Smessi per un giorno i panni di brillante conduttrice, Simona Ventura ha indossato quelli di mamma orgogliosa in occasione della maturità di sua figlia Caterina. Per celebrare l’importante traguardo, l’opinionista de L’Isola dei Famosi ha dedicato alla ragazza un dolce messaggio sui social, allegando dei bellissimi scatti della giornata.

Il messaggio di Simona Ventura per Caterina

“Caterina sei matura. Sono orgogliosa di te e del percorso che hai fatto non senza qualche difficoltà (come è giusto che sia) ma alla fine è stato un trionfo. Ti voglio bene”: con queste parole, Simona Ventura ha celebrato sui social il diploma della figlia. Insieme al testo, la conduttrice ha allegato degli scatti che mostrano una raggiante Caterina subito dopo l’esame: in jeans e camicia bianca, la ragazza sorride all’obiettivo stringendo tra le mani un sontuoso mazzo di fiori tra le mani.

Insieme a lei, in altri scatti, anche alcuni amici e, ovviamente, Simona con il marito Giovanni Terzi. Un vero e proprio successo per la 19enne, che potrà finalmente godersi le tanto attese vacanze dopo un percorso scolastico decisamente impegnativo: lo scorso anno, infatti, Caterina ha frequentato il liceo in Inghilterra, tornando poi in Italia per terminare il percorso di studi. In un’intervista a Gente la ragazza aveva anche raccontato di avere le idee molto chiare per il futuro: “Mi piacerebbe iscrivermi all’università, vorrei diventare psicologa”.

Chi è Caterina, la figlia di Simona Ventura

Simona Ventura è mamma di tre ragazzi: Niccolò e Giacomo, nati dal matrimonio con Stefano Bettarini, e Caterina, adottata quasi 20 anni fa. Proprio nel corso di una puntata dell’Isola dei Famosi, durante un confronto con Mario Adinolfi sul tema della famiglia, la conduttrice ha parlato della sua scelta: “Io ho adottato una bambina nel 2006, adesso è mia figlia. Ha quasi 19 anni, è uno dei regali più grandi che ho ricevuto nella mia vita. Lei è mia figlia, io sono sua madre”.

Le due sono molto unite, ed anche in altre occasioni Simona ha dedicato a Caterina dei messaggi sui social. Lo scorso mese, ad esempio, aveva celebrato il 19esimo compleanno della ragazza pubblicando un carousel che ripercorreva i loro momenti più belli: “Buon compleanno Principessa! 19 anni di gioia, complicità e confronti (anche aspri) che ci hanno fatto arrivare fino qui, vederti perseguire sogni e obbiettivi con impegno e sacrificio” aveva scritto la conduttrice. La Ventura aveva anche ribadito il suo concetto di famiglia: “Un ‘team‘ unito dove nessuno rimane indietro, questa è la mia felicità. Ti voglio bene. Happy birthday Caterina. Time is on your side”.

Scorrendo le immagini, infatti, emerge un bellissimo ritratto familiare, al quale si sono aggiunti anche i figli del marito di Simona, Giovanni Terzi: il giornalista è infatti papà di Lodovico e Giulio Antonio, nati da due precedenti relazioni. Insomma, accanto ai successi televisivi, la Ventura può annoverare anche quelli personali: “Vedere l’amore che unisce Caterina e i suoi fratelli è qualcosa di commovente. Ognuno di loro sta coltivando i propri sogni, perseguendo la propria realizzazione e la cosa mi inorgoglisce. Sono i miei gioielli, il mio cuore è diviso in tre parti” ha raccontato ancora. E non si può che essere d’accordo con lei.