Walter Nudo, lo sfogo sulla partecipazione all’Isola dei famosi: “Ho bisogno di soldi”

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Walter Nudo

L’Isola dei Famosi è pronta a riaccogliere uno dei suoi grandi protagonisti, Walter Nudo, che ha vinto la prima edizione nel 2003. L’attore, che oggi si divide tra cinema e teatro, ha affidato a Instagram uno sfogo sulla sua eventuale partecipazione al survival show, tra necessità economiche e dubbi sulle strade artistiche da percorrere.

Walter Nudo, il dilemma sulla partecipazione all’Isola dei Famosi

Andare o meno all’Isola dei Famosi: è questo il dubbio che nelle ultime ore sta attanagliando Walter Nudo. L’attore, oggi impegnato per lo più in teatro, ha affidato a Instagram un duro sfogo sulla sua eventuale partecipazione al survival show, che per la prossima edizione prevede qualche novità.

Il programma sarà registrato tra giugno e luglio e pare che sarà ambientato nelle Filippine e non più in Honduras: a condurre potrebbe essere Belen Rodriguez – un’altra veterana del reality – mentre cominciano a circolare i primi nomi dei prossimi naufraghi.

Fu proprio Nudo a vincere la prima edizione dell’Isola dei Famosi nel 2003, e a breve potrebbe tornare a sfidare se stesso. Così in un post su Instagram, l’attore ha espresso tutta la frustrazione di un professionista che, per vivere, è costretto a fare delle scelte che non sempre vengono comprese dal pubblico.

“Non riesco neanche a parlare, riesco neanche a balbettare, riesco neanche a… Ma devo dirti che non ce la faccio. Non ce la faccio, non ce la faccio. Dopo 23 anni se devo tornare ancora all’Isola dei Famosi. Ho bisogno di soldi? Sì, c***o. Sì che ho bisogno di soldi. Ho sbagliato. Ho fatto la mia scelta. Ho fatto quello che è. Insomma, ho bisogno di soldi. E forse me ne danno anche un bel po’. Ma il fatto di andare è la scelta giusta? È la scelta giusta questa? Questo mi domando io”.

In un momento di forte incertezza personale e professionale, Walter Nudo non ha nascosto le sue emozioni: “Ho scritto questa roba che è teatro per me, è importante, finalmente ho portato in scena quello in cui credo così fortemente, ‘a nudo’ si fa per dire. Racconto il fatto di tirare giù le maschere, di essere sinceri, di essere autentici, a 56 anni. Ma se devo tornare in un contenitore che non è consumato, di più, di più dopo 23 di anni.. Devo tornare ancora lì? La gente mi guarda in faccia, mi sputa. Tu l’hai fatto per questo. Ma come? Vieni a teatro adesso a spiegarmi come si vive in maniera autentica? E vai lì. Ancora?”.

Non sono mancate le reazioni di fan e hater: alcuni lo spingono a cogliere l’opportunità per ragioni economiche, altri invece lo invitano a restare fedele al suo percorso artistico e a evitare il ritorno al reality.

Walter Nudo e la decisione di allontanarsi dalla tv

Non è un caso che Nudo stia vivendo un forte dissidio interiore: era stato lui stesso a confessare di aver avuto un malore che aveva messo in pericolo la sua vita. Da allora, dopo due ischemie e un intervento al cuore, l’attore ha rimesso tutto in prospettiva, decidendo di allontanarsi dalla tv.

“Dico no alla tv che mi propongono. Non posso più far decidere agli altri cosa è giusto fare nella mia vita. Tonerei se potessi parlare dei temi da me proposti. Molti credono che la tv garantisca una vita agiata per sempre, che non ci siano crolli e cadute. Beh, non è così. Ho provato il panico, la paura e la depressione. Mi sono ritrovato senza un euro e mi sono rialzato”, aveva ammesso.