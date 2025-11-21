Dopo un lungo periodo di solitudine, Antonella Mosetti ha finalmente ritrovato l'amore: il fortunato è Emanuele Cerroni, che non fa parte dello showbiz

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Antonella Mosetti

Novità nella vita privata di Antonella Mosetti. La soubrette ha ritrovato l’amore dopo un lungo periodo di singletudine. A ridarle il sorriso e la serenità Emanuele Cerroni. Un rapporto nato a poco a poco: prima una lunga amicizia, poi un’intensa passione. E ora l’amore, che sembra più forte e intenso che mai.

Antonella Mosetti ha un nuovo fidanzato, Emanuele Cerroni

A 50 anni, e più in forma che mai, Antonella Mosetti è di nuovo innamorata. Il fortunato è Emanuele Cerroni, un uomo che non fa parte del mondo dello spettacolo. L’annuncio è stato dato dalla stessa ex ragazza di Non è la Rai, che ha condiviso sui social una serie di foto insieme al nuovo fidanzato. Scatti in cui appaiono complici e uniti, molto presi l’uno dall’altro.

“Iniziando da tempi non sospetti, almeno per me. Amicizia, chiacchierate, risate (tantissime), altruismo, verità, coccole e…poi?”, ha scritto Antonella Mosetti su Instagram.

“Tutto si trasforma ma senza prenderne coscienza, ci mancavamo, discutevamo, rosicavamo – ha continuato – Oggi? Il regalo più bello della mia vita, tu = il mio cuore batte forte allineato con la mia testa e con la mia anima”.

Ha dunque continuato: “Oggi mi regali serenità, chiacchierate costruttive, amore fatto di respiri e silenzi. L’amore, come spiegarlo? Ci ho provato”.

Un sentimento sbocciato naturalmente e coltivato lontano dai riflettori, che Antonella Mosetti ha deciso di condividere con i suoi follower solo quando si è sentita pronta. La serenità che traspare dal suo messaggio suggerisce che questo rappresenta indubbiamente un nuovo e prezioso inizio per la soubrette, vista anche all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi.

Un cuore che batte dopo un lungo periodo di solitudine, in cui Antonella ha faticato a legarsi a qualcuno. Ha dato priorità alla figlia Asia Nuccetelli e al lavoro, in particolare a quello su OnlyFans, che le ha dato grandi soddisfazioni negli ultimi anni.

“Non lavorando più in televisione, ho deciso di reinventarmi e di diventare un’imprenditrice della mia immagine”, ha spiegato in un’intervista a Verissimo.

“L’ho fatto anche per soldi, oltre che per mantenere alta l’attenzione sulla mia immagine pubblica. Ho sempre lavorato con il mio corpo, è parte della mia professione da anni. Una volta c’erano i calendari, ora i tempi sono cambiati e queste piattaforme rappresentano un’evoluzione naturale, per certi versi”.

Chi è Emanuele Cerroni, il fidanzato di Antonella Mosetti

Emanuele Cerroni non è un personaggio che fa parte dello showbiz, non è un volto noto. È un agente di commercio esperto, con alle spalle una lunga carriera, come si evince dal suo profilo Linkedin.

Attualmente lavora per la Saint-Gobain, un gruppo industriale francese che concepisce, produce e distribuisce materiali per l’edilizia. Oggi è uno dei primi 100 gruppi industriali al mondo ed è presente in 68 paesi con 180 000 dipendenti.

Emanuele è una persona molto riservata: il suo profilo Instagram è privato. Non si conoscono ulteriori dettagli sulla sua sfera più intima. Con Antonella Mosetti sembra però condividere la passione per i viaggi. La soubrette ha postato alcune immagini insieme prima a Bodrum, in Turchia, e poi a Dubai.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!