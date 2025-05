Fonte: IPA Antonella Mosetti si sfoga su Instagram dopo l'addio a L'Isola dei Famosi

Antonella Mosetti si è aggiunta al gruppo di chi ha deciso di abbandonare L’Isola dei Famosi. Contro di lei si è però rapidamente scatenata una polemica, frutto di alcune foto apparse online. Lei ha infatti pubblicato delle immagini che la ritraggono in un resort cinque stelle, offerto dalla produzione, in attesa del volo di ritorno.

Relax, sigaretta in bocca e costume, così da poter recuperare prima del viaggio. Il tutto insieme a Nunzio e Spadino. Poco rispetto degli spettatori, per alcuni, che si sono sentiti traditi.

Perché ha abbandonato l’Isola

Antonella Mosetti ha dato inizio alla sua avventura a L’Isola dei Famosi in una condizione mentale tutt’altro che eccellente. Fin da subito, infatti, aveva lamentato difficoltà nel riuscire ad accettare la morte di suo padre.

Comprensibilmente è atrocemente gravoso riuscire a gestire il proprio status psicofisico con gli obblighi di una trasmissione. Poco dopo il suo approdo, dunque, aveva ribadito d’essere pronta ad abbandonare il gioco.

A convincerla però era stata la figlia Asia: “Adoro questo tuo lato umano. È quello che ti ho sempre chiesto di mostrare. Devi sempre usare la testa e ricordati che è un gioco e i problemi della vita sono altri. E tu li hai vissuti. Sono sempre a fare il tifo per te. Voglio vederti grintosa perché so quanto tu hai da dare a quest’Isola”.

Lo sfogo di Antonella Mosetti

Si è scritto tanto negli ultimi giorni di Antonella Mosetti. Come detto, parte del pubblico non ha preso bene la sua decisione di lasciare il programma. Un passo indietro giunto a cuor leggero, secondo alcuni.

Svariati gli sfoghi social, contro chi, a dire di certi utenti, non doveva proprio mettere piede a L’Isola dei Famosi, se fin da subito non aveva intenzione di mettersi in gioco per davvero. Dopo aver sopportato per un po’, Antonella Mosetti è tornata sui social e ha pubblicato una storia molto dura.

“Alla luce di articoli sbagliati, ci tenevo a spiegarmi un attimo. Io sono uscita dall’Isola per via di tante vicissitudini fisiche e mentali che, purtroppo, non mi hanno permesso di continuare la mia avventura. Ho quasi 50 anni e non so usare i social probabilmente. Ho pubblicato una storia con una sigaretta in bocca, ma questo non significa che io mi stia divertendo. Sono stata tirata in ballo insieme a due ragazzi, che potrebbero essere miei figli, e questo mi dispiace molto. Specialmente perché mi avete conosciuto in queste 3 settimane e avete visto che persona sono. I giornalisti purtroppo sanno essere spesso pessimi. Imparerò a utilizzare meglio Instagram, così forse non darò modo di scrivere cose fuori luogo. Sto tornando in Italia”.