Antonella Mosetti, la storia con Aldo Montano: “Abbiamo perso due figli”

Antonella Mosetti ha scelto le pagine del settimanale Chi per confessarsi riguardo alla sua vita sentimentale e in particolare sulla lunga storia avuta con Aldo Montano, che al momento è tra i concorrenti del GF Vip 6. Trovando la forza interiore e il coraggio, ha voluto ripercorrere i momenti più difficili della loro relazione e ha confessato che hanno purtroppo perso due bambini.

Antonella Mosetti e Aldo Montano hanno perso due figli

“Ne abbiamo persi due. Il primo è stato un fulmine a ciel sereno. Il secondo, invece, un colpo al cuore. Eravamo alle Seychelles. Io non volevo andarci, ma per farlo felice decisi di partire. Tornati a Roma fui operata d’urgenza. Non c’era più nulla da fare. Se il dolore unisce? Nel nostro caso specifico sì. Avevamo una sensibilità molto simile. Ci bastava uno sguardo per capirci. Siamo stati malissimo”.

Un racconto molto crudo, che non può non arrivare al cuore. Soprattutto perché, alla fine, in parte hanno trovato la forza di riprendersi, di andare avanti e di affrontare la vita. Sebbene oggi tra i due sia finita, da parte della Mosetti ci sono solo parole di incredibile affetto, stima e rispetto per Aldo.

Un legame forte, ma che non ha resistito

La Mosetti è anche intervenuta riguardo all’intervista che ha rilasciato Montano al Corriere della Sera. In quell’occasione lo sportivo era stato molto diretto, ammettendo di non aver costruito nulla di importante con la Mosetti. Una frase un po’ infelice, che ha lasciato Antonella con un profondo senso di delusione, in particolare perché l’aver condiviso molti anni insieme, l’aver affrontato il dolore di due perdite e aver partecipato in parte alla crescita di Asia Nuccetelli non è da definirsi proprio “nulla di importante”.

“Suvvia! Siamo stati insieme sette anni e la maggior parte del tempo sotto lo stesso tetto. Come si può rinnegare quello che abbiamo vissuto?” Tra Montano e Mosetti, la fine della relazione è arrivata principalmente per motivi lavorativi che li continuavano a rendere distanti: “Se fosse arrivato un figlio, magari sarebbe stato diverso”. Ciononostante, è stata anche in grado di dedicare delle parole molto belle.

“Aldo lo porterò per sempre nel mio cuore. Lo amo come tutte le persone con le quali ho vissuto qualcosa di speciale. Desiderava dei figli e l’idea di saperlo padre mi rende felicissima”. Al momento, Montano ha infatti due figli – Olimpia e Mario Jr – che sono nati dal matrimonio con Olga Plakhina. Tutt’oggi, però, ogni tanto Montano sente Asia Nuccetelli. “Se Asia è così seria e rigida sul lavoro, è solo merito suo”. Un ringraziamento, dunque, che non finirà mai, perché, per fortuna o meno, il passato non si cancella.