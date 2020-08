Chi è Patrizia Groppelli, la compagna di Alessandro Sallusti

editato in: da

Da qualche anno, accanto al giornalista Alessandro Sallusti, c’è una donna davvero speciale: Patrizia Groppelli è un’opinionista tv e un’imprenditrice che, nel tempo, ha saputo conquistarsi un bel pubblico. Ma è stata anche una Principessa – sebbene sul titolo ci siano state molte discussioni – e oggi è perdutamente innamorata del suo compagno.

Patrizia Groppelli, classe 1973, è milanese doc e ha saputo sfruttare molto bene le opportunità che la vita le ha presentato. Ad esempio, non ha esitato nel volare a Miami per laurearsi in Marketing, e solo in seguito tornare in Italia. L’abbiamo vista qualche volta in televisione, dal momento che è spesso ospite in trasmissioni quali Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso nei panni di opinionista. Di recente, inoltre, ha deciso di mettere in pratica le sue conoscenze universitarie e, assieme ad una sua amica, ha dato il via ad un e-commerce di collanine, che sta già fruttando un gran successo.

A quanto pare, la sua famiglia d’origine sarebbe stata piuttosto benestante, prova ne è che in giovane età ha frequentato importanti salottini italiani, innamorandosi del Principe Dimitri Kunz D’Asburgo Lorena. I due sono convolati a nozze nel marzo del 2003, e così Patrizia ha assunto il titolo di Principessa. Solo in seguito, Dimitri è stato coinvolto in alcune dichiarazioni dell’Arciduca d’Austria Sigismondo D’Asburgo Lorena, il quale ha affermato che del “Principe” non ci sarebbe alcun cenno nell’albero genealogico della sua famiglia. Ma a quel punto, la Groppelli si era già lasciata alle spalle il suo primo matrimonio e non aveva alcun interesse nel seguire le vicissitudini del titolo in questione.

In effetti, la relazione con Dimitri si è interrotta quando è nato il sospetto che l’uomo si frequentasse di nascosto con Daniela Santanché. La cosa più bizzarra è che all’epoca, l’onorevole usciva da una lunga relazione con Alessandro Sallusti: sì, proprio il giornalista che, nel 2016, ha fatto breccia nel cuore di Patrizia. Un vero scambio di coppia, per così dire, che ha sicuramente dato alla Groppelli la possibilità di un secondo amore.

La relazione tra Alessandro e Patrizia va a gonfie vele ormai da diversi anni. Ospite nel salottino di Pierluigi Diaco, il giornalista e direttore de Il Giornale ha rivelato: “La vita con lei è bella, sono felice di averla conosciuta, seppure in una maniera molto rocambolesca”. Per tutta risposta, la Groppelli ha preparato una video-sorpresa che ha commosso il pubblico: “Direttore, noi ti sopportiamo da ben quattro anni. Nella vita succede che puoi incontrare milioni di persone, e poi ne incontri una che ti cambia la vita. Io ti devo ringraziare perché quella persona sei tu. Ci hai cambiato la vita, ci hai ridato una famiglia, grazie di cuore per questo”.