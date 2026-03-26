Santanchè, le rose rosse del fidanzato Dimitri Kunz dopo le dimissioni: “Nuovi progetti insieme”

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IPA Daniela Santanchè e Dimitri Kunz

Il tramonto sulla Versilia ha oggi un sapore diverso per Daniela Santanchè. Dopo mesi di tempesta politica e mediatica, l’ormai ex Ministra del Turismo ha scelto di fare un passo indietro, rassegnando le dimissioni dal suo incarico di Governo. Una decisione sofferta, arrivata come un “fulmine a ciel sereno” in un momento già reso complicato dall’esito del Referendum, ma che segna l’inizio di un nuovo capitolo, non solo politico ma soprattutto personale.

Un addio dettato dal cuore (e dalla fedeltà)

A raccontare il dietro le quinte di queste ore frenetiche è Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena, compagno della Senatrice da oltre dieci anni e suo incrollabile sostenitore. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, l’imprenditore fiorentino ha dipinto il ritratto di una donna che ha scelto la via della lealtà verso la Premier Giorgia Meloni.

Secondo Kunz, le dimissioni non sono state una resa spontanea, bensì un atto di obbedienza e rispetto verso una guida politica definita “strepitosa”. Nonostante la Santanchè tenesse profondamente al suo ruolo ministeriale, il legame con la Presidente del Consiglio ha prevalso su ogni ambizione personale: “Giorgia ha chiesto, Daniela ha obbedito”, ha spiegato Dimitri, sottolineando come il passo indietro sia stato fatto “col cuore in mano”.

La nuova vita di Daniela Santanchè

L’addio al Ministero del Turismo non è stato indolore. Kunz non nasconde che l’umore della Senatrice sia tutt’altro che sereno. Alla delusione per la fine di un’esperienza di Governo in cui credeva fermamente, si è aggiunta l’amarezza per l’esito del Referendum, vero catalizzatore di questa crisi.

Ma il compagno tiene a precisare che non c’è alcun sentimento di abbandono nei confronti della Meloni. Sebbene all’interno di Fratelli d’Italia le spinte per le dimissioni siano arrivate da più fronti, il rapporto tra le due donne rimane solido. Daniela Santanchè avrebbe resistito fino all’ultimo solo per mandare un messaggio di forza, volendo distinguere nettamente la propria posizione da quella di altri colleghi coinvolti in vicende giudiziarie, ribadendo il suo rapporto di “ottimismo e rispetto” verso la magistratura.

Il ritorno a Marina di Pietrasanta

Mentre la politica romana continua a discutere le conseguenze del rimpasto, Daniela Santanchè ha scelto di rifugiarsi negli affetti più cari. Ad attenderla a Marina di Pietrasanta c’è una casa pronta ad accoglierla e un gesto d’altri tempi: un mazzo di rose rosse acquistate da Dimitri per ricordarle che il suo valore umano prescinde dalle cariche istituzionali.

La serata prevede una cena tranquilla con il figlio Lorenzo, un momento di decompressione necessario per ritrovare la bussola dopo lo stress degli ultimi giorni. “Siamo felici e fortunati perché abbiamo la salute”, ricorda Kunz con un pragmatismo tutto toscano, cercando di riportare la dimensione del problema su un piano più gestibile.

I nuovi progetti

Ma chi conosce Daniela Santanchè sa che l’inattività non fa parte del suo DNA. Nonostante l’uscita dal governo, resta una Senatrice della Repubblica e, soprattutto, una donna d’affari con lo sguardo sempre rivolto al domani.

Il futuro immediato parla di imprenditoria balneare e turismo di lusso. Kunz ha infatti confermato che i “nuovi progetti insieme” sono già ai blocchi di partenza. Tra questi, vi è l’inaugurazione del Tala Beach, prevista per il prossimo 28 maggio. Un nuovo lido che rispecchia la volontà della coppia di ripartire dal lavoro sul campo, trasformando la fine di un incarico pubblico nell’opportunità di dedicarsi con ancora più energia alle proprie attività sul territorio.