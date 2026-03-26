Fiorello a La Pennicanza: “Si stanno dimettendo tutti”. E poi annuncia strani fenomeni

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa - La Pennicanza Fiorello a "La Pennicanza"

Fiorello e Fabrizio Biggio hanno condotto la puntata di giovedì 26 marzo de La Pennicanza. A tenere banco è la satira politica con le numerose ed eclatanti dimissioni, a cominciare da Daniela Santanchè. Bisognerà vedere se sarà accolta la proposta indiscreta fatta dallo showman.

Ma in trasmissione si è parlato anche di calcio, dato che l’Italia è chiamata a giocare una partita cruciale per la qualificazione ai Mondiali.

Fiorello e la dimissionanza

Fiorello apre la puntata odierna con la satira sull’argomento di attualità di queste ore: “Si stanno dimettendo tutti, c’è della dimissionanza! Oggi sono andato al supermercato… e ho scoperto che persino la cassiera si è dimessa! L’addio della Santanchè? Al governo hanno già appeso il tacco 12 a mezz’asta!”

Fiorello, interviene Gigi Buffon

Si passa quindi al calcio: grande attesa per l’impegno dell’Italia contro l’Irlanda del Nord che vale un posto ai prossimi Mondiali. “Non ci andiamo da talmente tanto che l’ultima volta ormai i ragazzi la studiano sui libri di scuola!”, scherza Fiorello.

In diretta in videochiamata c’è il collegamento con Gigi Buffon, grande campione della storia della Nazionale e attuale capo delegazione: “L’Irlanda del Nord è una squadra da rispettare – le parole dell’ex portiere -. Come tutte le squadre anglosassoni o nordiche, fanno 3-4 cose in cui credono e le fanno alla perfezione. Il morale? I ragazzi sono concentrati ma anche sereni e convinti. Hanno una forza individuale e anche di squadra che gli permette di superare, non dico facilmente ma con convinzione, questi ostacoli per portarci al Mondiale. Che sia una bellissima partita e un grande spettacolo: per arrivare a queste sfide serve un ambiente positivo, ottimista!”.

E lo showman chiude con la sua ironia: “Facciamo auguri sentiti, anzi sentitissimi, all’Irlanda del Nord… che giochino una bellissima partita!”

Fiorello, accadono strani fenomeni

Tra notizie surreali e riferimenti internazionali, Fiorello non perde occasione per commentare i più strani fenomeni, come quello degli scoiattoli che fumano sigarette elettroniche, in arrivo dal Regno Unito: “Parlano con noi… i cinghiali qua a Roma ormai hanno imparato a rollare!”.

Un altro tema è quello della dipendenza dai social: “Una 20enne riceverà un risarcimento milionario da Meta e Google per ‘dipendenza dai social’. Io sono dipendente dal divano… posso denunciare gli artigiani della qualità?”

Fiorello, l’appello all’Accademia della Crusca

In chiusura di puntata, Fiorello fa un appello linguistico: “Facciamo una richiesta ufficiale all’Accademia della Crusca per depositare il termine ‘Pennicanza’. Si potrà riferire ad un arco temporale in cui si ‘pennica’… amici della Crusca, noi abbiamo compilato il modulo, ora attendiamo una risposta!”

Fiorello e Biggio tornano con La Pennicanza venerdì 27 marzo alle 13.45 su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre. E alle 7.10 su Rai 2 con La Mattinanza.