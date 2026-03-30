Fiorello a La Pennicanza, clamorosa rivelazione sulla sesta stagione di Imma Tataranni

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa - La Pennicanza Fiorello a "La Pennicanza"

Fiorello e Fabrizio Biggio aprono la Settimana Santa con una nuova puntata de La Pennicanza, quella di lunedì 30 marzo. Lo showman si concentra sull’argomento televisivo più caldo del momento: la prossima stagione di Imma Tataranni si farà sì o no, anche se non ci sarà più Vanessa Scalera? E soprattutto chi prenderà il suo posto? L’unico che ha una risposta a queste domande è proprio Fiorello che lancia in diretta il suo incredibile scoop.

Fiorello, incredibile rivelazione su Imma Tataranni

Fiorello dunque rivela: “La sesta stagione di Imma Tataranni non si farà. Conosco la Scalera, è una che se dice no… è no! Ma la Rai non molla l’osso, pur di mandare avanti la serie la farà diventare ‘Immo Tataranno’. Il protagonista? Ovviamente Stefano De Martino, l’uomo del momento! Le riprese iniziano l’anno prossimo e sarà un investigatore che cammina col pacco dell’Umbria per scovare i colpevoli…”.

Fiorello e i quadri rubati

La cronaca vira poi sull’arte: “Rubati dei quadri di valore: un Renoir, un Cézanne e un Matisse, ma non hanno preso un Monet… e me lo lasci lì? Poi Monet mi ci rimane male… per rubarli ci hanno messo 3 minuti, 1 minuto a quadro… per il Monet ci voleva un quarto d’ora, evidentemente. Ora chiedono il riscatto… ti mandano foto del quadro con il giornale davanti. La minaccia? Un pennarello vicino… se non pagate il riscatto noi ci scriviamo sopra ‘viva la gnocca’! Ma il problema non è quello, è perché è una frase sessista, dovrebbero scrivere ‘viva entrambi i sessi’…”.

E ancora, uno sguardo ironico sulla società: “Sono 5mila i preti sposati, solo in Italia: vogliono dire messa, solo che alla fine dicono ‘andiamo e moltiplichiamoci’! Secondo il mio parere, sarebbero i preti migliori, con una famiglia conoscerebbero davvero i problemi e si guarderebbero bene dal fare certe cose… anche perché il prete che vuole fare cose ha la moglie che lo controlla!”.

Fiorello, satira su Daniela Santanchè

Non manca la satira politica: “Cena a tre Meloni-Tajani-Salvini… volete sapere da chi è stata pagata? Dalla Santanchè!”.

Ma c’è anche il gossip: “Selvaggia Lucarelli non si sposerà più… il motivo? Sal Da Vinci! Ha tutte le date occupate e non era mai libero. Poi, se vuole… ci potrei anche andare io! Qualche matrimonio l’ho fatto, eh…”. Infine, tra sport e costume, anche una battuta fulminante: “Carlos Alcaraz ha comprato uno yacht da 10 milioni di euro. Pensate che il mozzo è Zverev!”.

Fiorello e Biggio tornano con La Pennicanza alle 13.45 su Rai Radio 2 e sul canale 202 del digitale terrestre. Alle 7.10 su Rai 2 con La Mattinanza, in replica.