Fiorello a La Pennicanza, la rivelazione pericolosa su Jovanotti e Alfa

Fiorello a "La Pennicanza" sfida la discografia e mette nei guai Jovanotti e Alfa (ironicamente) con uno spoiler in anteprima assoluta

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa - La Pennicanza Fiorello a "La Pennicanza"

Fiorello e Fabrizio Biggio “osano” iniziare La Pennicanza sulle note di Bangaranga di Dara, vincitrice della 70° edizione dell’Eurovision Song Contest, non curanti dello sgarro a Sal Da Vinci (ovviamente in senso ironico).

Fiorello, il regalo particolare per il suo compleanno

Fiorello coglie l’occasione per ringraziare pubblicamente tutti coloro che gli hanno fatto gli auguri di compleanno il 16 maggio e racconta di aver ricevuto un pacco confezionato in maniera particolare: “C’erano dentro 4 bottiglie di vino pregiato e 2 bottiglie d’olio pregiatissimo, perché lui ha gli ulivi lì a Cologno Monzese. Sul bigliettino ‘Tantissimi auguri, da Pier Silvio Berlusconi’ Grazie Pier Silvio!”.

Spazio poi all’attualità, con Fiorello che torna sul dibattito delle pale eoliche in Umbria, che aveva affrontato nella puntata del 19 maggio, e sul progetto Phobos: “Sono sempre aggiornato sulla questione Delle Vittorie, così come sulla questione delle pale eoliche. Sono in continuo contatto con i ministri”. E aggiunge: “Mi piacerebbe avere un riscontro dal presidente della Regione Umbria, un commento o una dichiarazione. Appello alla Regione, dateci un riscontro per il progetto Phobos”.

Fiorello, in anteprima assoluta la nuova canzone di Jovanotti e Alfa

Fiorello decide poi di “sfidare” la discografia, facendo ascoltare direttamente dal suo telefono il nuovo singolo “Buon vento” di Jovanotti e Alfa, in uscita il prossimo 22 maggio, nonostante l’embargo fissato per venerdì. Ma lui si giustifica: “Non la faccio sentire in radio, ma dal telefonino e quindi si sente male”.

“È dedicata all’Umbria”, scherza lo showman tornando ancora una volta sul tema delle pale eoliche. E rilancia: “Invito tutti i giornali a riprendere la notizia, per favore costruite queste pale eoliche altrove, dove c’è davvero buon vento”.

Fiorello, ironia sul Grande Fratello Vip

Immancabile la satira televisiva con il commento sulla finale del Grande Fratello VIP, andata in onda ieri sera: “Ha vinto Alessandra Mussolini al Grande Fratello VIP. Era dal 1922 che non vinceva un Mussolini”. Poi continua immaginando il commento sulla concorrente rivale Antonella Elia: “Ha fatto anche cose buone”. Parte quindi l’esilarante “cinegiornale” con la proclamazione trionfale della vittoria della Mussolini.

Momento musicale anche per celebrare Gabriele Muccino, mandando in onda l’emozionante clip realizzata per Viva Rai2! con un cameo del regista romano e in cui Fiorello canta “Arrivederci Roma”, girato alla Fontana di Trevi per festeggiare l’anniversario del Nastro d’Argento assegnato a ‘La dolce vita’ di Federico Fellini.

Fiorello, gli auguri ad Al Bano fanno morire dal ridere

A compiere gli anni oggi è anche Al Bano, che Fiorello imita ai microfoni di Rai Radio2: “Mi ricordo quando ero bambino e mio padre mi temprava anche durante il mio compleanno, non esisteva la torta perché era da deboli. Mio padre prendeva una forma di caciocavallo e me la metteva davanti.

Per temprarmi si faceva prestare un candelotto di dinamite e me lo metteva davanti dicendo: ‘Spegnilo prima che finisca’. Che responsabilità per un bambino! Nessuno mi cantava la canzoncina, me la cantavo da solo e spegnevo il candelotto con gli acuti della canzone. Quando invece avevo 8 anni mio padre mi regalò un trattorino a pedali ed ero così felice che me ne andavo da solo per i campi”.

Su Instagram commentano: “Fioreeeeeee ma dove le trovi tutte qs idee?????? Mi fai morireeeeeee 😂😂😂😂😂😂😂😂! Quanto buonumore ❤️❤️❤️❤️❤️❤️”; “Aiuto ,sto morendo dal ridere!! 😂😂😂😂😂”.

Nel finale, Fiorello legge la notizia che riguarda l’attore Marco Montingelli, fermato dalla polizia in stato di ebbrezza: “Ai poliziotti avrebbe detto: ‘Voi non sapete chi sono io. Sono il nipote di Salvini’”. Immediato il commento dello showman: “Così peggiori la situazione”.

Fiorello e Biggio tornano con La Pennicanza giovedì 21 maggio alle 13.45 su Rai Radio 2 e sul canale 202 del digitale terrestre. Alle 7.10 su Rai 2 con La Mattinanza.