Fiorello in tv con La Pennicanza, primo bilancio: il messaggio improbabile di Amadeus

Fiorello e Fabrizio Biggio hanno debuttato in tv con La Pennicanza in “visual radio” sul canale 202 del digitale terrestre. Commenta ufficialmente la Rai: “Debutto in grande stile sul piccolo schermo con un’energia da prima serata televisiva per lo show che ha conquistato la radio, tra ritmo e ironia, che per la prima volta ora si può anche vedere”.

Fiorello in tv, il messaggio di Amadeus

E in effetti succede di tutto nella puntata di martedì 4 novembre, compresa una frecciatina di Fiorello all’amico Amadeus.

Dopo le chiamate del 3 novembre di Gianni Morandi per la rubrica ‘Vip fate la vostra promozione’: “Cosa devo promuovere? Vorrei promuovere il Bologna, che vada in Champions League…”. E di Giorgia che si è unita al gioco: “Ho sentito che si può promuovere, vorrei promuovere il negozio di un’amica mia…”; seguita da Gabriele Muccino, che spiazza lo showman: “Non devo promuovere nulla, ti ho chiamato solo per sapere come stavi!”, La Pennicanza si apre il 4 novembre con un messaggio improbabile del presentatore di The Cage: “Questa cosa del visual è davvero straordinaria. Tu sei l’unico che poteva fare televisione sul canale 202, l’unico che fa meno visualizzazioni di Canale 9! Un saluto a Biggio, che è anche l’unico ad avere più occhiaie di Tananai!”.

Il ritmo è incalzante: “Lo smoking era in affitto solo per il debutto di ieri. Oggi ci hanno dato questa camicia che non è nemmeno mia: è di Achille Lauro ospite del programma “Ciao Maschio”. E i pantaloni? Sono del ballerino Raimondo Todaro!”.

Arriva poi l’intervento dell’artista emergente Eddie Brock: “Proposte per Sanremo? Non me ne hanno fatte… ed è proprio per questo che ti ho chiamato! Chi mi ha dato il tuo numero? Giorgia Meloni” , scherza con ironia.

Fiorello, tra Elly Schlein e Giorgia Meloni

Fiorello passa alla cronaca e alla memoria: “Oggi è una giornata importante: Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate… e nel 1961 nasceva Rai2. Mio padre accese il televisore dicendomi: ‘Oggi nasce Rai2’. Io avevo un anno. Piccolino, mi alzo, cammino verso il televisore… e cambio canale subito!”

Non manca la satira politica. Fiorello legge un messaggio “ricevuto” da Elly Schlein: “Visto che a Giorgia Meloni ha portato fortuna fare da babysitter a tua figlia… non è che posso fare da tata a tuo nipote?”.

Il pubblico della Pennicanza va in visibilio e piovono complimenti su Instagram: “Fiorello è l’antidoto stupendo ❤️”; “Meravigliosiiii😍😍”; “Mitico Fiore ❤️🙌”; “Finalmenteeeeeeee vi vedo ….siete fantasticiiiii🤩”; “siete mitici ,come sempre 😂😂😂😂😂😂ma non avevo il men che minimo dubbio 😂😂😂😂😂”.

La Pennicanza va in onda da lunedì al venerdì, dalle 13.45 alle 14.30 su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre.