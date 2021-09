Luciano Pavarotti, il tenero ricordo della figlia Alice: “Gli somiglio”

editato in: da

Alice Pavarotti racconta il legame con papà Luciano, scomparso quando lei aveva solo quattro anni, ma sempre presente nella sua esistenza. Era il 1961 quando il grande tenore sposò Adua Veroni, conosciuta quando aveva solo 17 anni. Dalla loro unione nacquero tre figlie: Lorenza, Cristina e Giuliana.

Nel 1994 l’incontro di Pavarotti con Nicoletta Mantovani cambiò la sua vita. La storia d’amore dell’artista di fama mondiale con la giovanissima manager diede scandalo e portò al divorzio da Adua. Nel 2003, il tenore coronò l’amore per la sua Nicoletta con le nozze, celebrate nel teatro Comunale di Modena. Esattamente undici mesi dopo la Mantovani diede alla luce Alice, quarta figlia dell’artista, sopravvissuta a un parto gemellare in cui purtroppo morì il fratello Riccardo. Quattro anni dopo Pavarotti sarebbe scomparso per un tumore al pancreas.

Da allora sono trascorsi anni, ma Alice non ha mai dimenticato quel papà che ha avuto la sfortuna di perdere così presto e oggi, a diciotto anni, ha scelto di ricordarlo. In una lunga intervista al Corriere della Sera, la giovane ha spiegato di assomigliare molto a Luciano Pavarotti e di ricordare tanti momenti trascorsi insieme.

“Di papà ho preso il carattere – ha spiegato la giovane parlando dei suoi genitori -, per l’aspetto penso di essere un bel mix tra loro, anche se probabilmente assomiglio di più a mio padre […] Quando è mancato avevo quattro anni. Ho ricordi bellissimi e precisi e sono legati alla quotidianità: banalissimi pranzi o cene in famiglia, tanto affetto da entrambi i miei genitori, loro che mi tengono in braccio o noi che giochiamo. E poi le vacanze, per esempio quando andavamo alle Barbados, queste spiagge e tramonti spettacolari, e sempre, ancora, tanti momenti semplici e bellissimi”.

Oggi Nicoletta Mantovani è sposata con Alberto Tinarelli, consulente finanziario con cui è convolata a nozze nel settembre del 2020. Alice, che è legatissima alla sua mamma, ha spiegato di non aver mai considerato un problema l’essere figlia di Pavarotti. “Per me è sempre stato un grande onore – ha confessato -. Non ho mai pensato di vivere sotto i riflettori, non mi sono mai preoccupata di quello che potevo dire o non dire. Con i miei compagni di scuola non l’ho mai sbandierato, per pudore, ma se mi chiedevano di lui ne parlavo con tranquillità”.