Sara Affi Fella svela i dettagli delle nozze: il tenero video col figlio Tommaso

“Tommi ha una cosa da dirvi…”. Con queste parole l’influencer Sara Affi Fella, ex celebre volto di Temptation Island e Uomini e Donne, ha condiviso un breve video e un dettaglio importante sulle sue nozze: la fatidica data. A parlare è stato il piccolo Tommaso, figlio nato nel 2020 dall’amore con il calciatore Francesco Fedato, suo futuro marito.

Il figlio Tommaso svela la data delle nozze di mamma e papà

Non avrebbe potuto scegliere modo migliore per svelare la fatidica data delle nozze. Sara Affi Fella nelle scorse ore ha condiviso un breve ma dolcissimo video su Instagram, nel quale il figlio Tommaso, nato nel settembre 2020 dall’amore con Francesco Fedato, parla del matrimonio di mamma e papà con il sorriso più felice del mondo. È un momento importante per i genitori ma anche per lui, che sarà protagonista di un evento indimenticabile.

“La mia mamma e il mio papà si sposano a giugno, il 23. Porto le fedi!“, ha detto il bambino nel video condiviso dall’influencer. Il primo, importante dettaglio di una cerimonia che Sara Affi Fella e il compagno stanno aspettando con grande emozione, dopo la romantica proposta del calciatore: una cenetta a lume di candela, luci soffuse e l’abbraccio indimenticabile di due innamorati pronti a coronare il loro sogno d’amore.

Sara Affi Fella, i dettagli del matrimonio con Francesco Fedato

Manca pochissimo al giorno più bello e, come ogni sposa previdente, Sara Affi Fella ha già le idee ben chiare sul da farsi. L’influencer ed ex volto di Temptation Island (la cui nuova edizione sta per partire) e Uomini e Donne non ha mostrato ancora nulla, o quasi, ma ha già preannunciato chi si occuperà di ogni singolo aspetto delle nozze, a cominciare dagli abiti sartoriali dei paggetti e del piccolo Tommaso che sono stati creati appositamente per l’occasione da La Boutique dei Bambini: “Sono bellissimi, che emozione. Grazie ragazze, siete uniche”, ha scritto alle stiliste tra le sue storie di Instagram.

Sempre sul suo profilo social la bella Sara ha dato un piccolo assaggio delle partecipazioni di nozze, realizzata in modo tanto semplice quanto elegante da Avventura Lab. Le iniziali dei due futuri sposi campeggiano sulla cima delle buste, chiuse da un piccolo sigillo sui cui si legge “Con amore”. Come rivelato dalla stessa influencer, a occuparsi delle foto sarà Sonia Aloisi mentre saranno presenti anche i videomaker Francesco Virzì e Studio 41 Wedding.

Manca ancora il pezzo forte: l’abito da sposa. Ovviamente nessuna immagine, neanche una piccola anteprima, è stata condivisa dalla futura sposa che, anche per un pizzico di scaramanzia, ha deciso di non mostrare il modello da lei scelto. Non ha perso occasione, però, per provare qualche abito proposto dall’atelier napoletano Celebrity Sposa, che ha scelto per il suo giorno più bello. In un breve video la si vede cinta in uno splendido tripudio di pizzo bianco firmato Galia Lahav, cosa che lascia supporre che proprio questo potrebbe essere il brand di abiti da sposa scelto da Sara per il suo matrimonio.