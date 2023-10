Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

Come in un sogno, di quelli che sembrano usciti da una fiaba e che si immaginano sin da bambini. Un’atmosfera super romantica, le luci soffuse, tantissime candele a rendere il momento ancora più speciale. E poi lui che si inginocchia per farle la proposta e chiederle di diventare marito e moglie.

Ma non è un sogno, questa è la realtà, un momento di grande magia e amore che ha vissuto Sara Affi Fella, ex tronista di Uomini e Donne, da tempo legata al calciatore Francesco Fedato.

Un istante che lei stessa ha voluto mostrare sui social ai suoi tanti follower, perché la gioia è ancora più bella se condivisa.

Sara Affi Fella ha detto sì: la proposta

Una lunga storia d’amore, una bella famiglia, un nuovo passo importante che la attende nel futuro. Stiamo parlando di Sara Affi Fella, influencer nota anche per aver preso parte a Temptation Island e a Uomini e Donne. La sua storia televisiva è un po’ intricata. Infatti, al termine della trasmissione che mette alla prova le coppie, era uscita separandosi dall’allora compagno Nicola Panico durante il falò finale.

In seguito era stata chiamata a fare la tronista nel dating show di Maria De Filippi. Solo dopo la scelta, però, era stato scoperto che in realtà aveva finto di essersi lasciata con Nicola, facendo infuriare la redazione e la conduttrice.

Ora quegli eventi sono relegati al passato, perché Sara ha voltato pagina ormai da tempo. Da diversi anni infatti fa coppia con il calciatore Francesc Fedato e i due nel 2020 hanno accolto il loro primo figlio Tommaso.

A coronare questo grande amore, ora, è arrivata la proposta a cui lei ha risposto – ovviamente – sì.

Un ristorante illuminato dai bagliori delle candele e da luci soffuse, un pacchetto che arriva sul tavolo e il suo compagno che si inginocchia per farle la proposta più emozionante.

Nel video, che Sara Affi Fella ha condiviso su Instagram, non si sentono le parole, ma si vedono i gesti e l’emozione degli abbracci e dei baci dopo il sì.

A corredo l’influencer ha scritto: “Si per sempre. Ti amo”. Tantissimi i commenti gli auguri per la coppia e per quel nuovo passo speciale che li attende nel loro futuro.

La gravidanza e quel messaggio importante per tutte le donne

Durante la gravidanza Sara Affi Fella ha condiviso diversi scatti del pancione, mostrando quei momenti unici che restano indimenticabili per tutta la vita. E poi del dopo, in un racconto verità che oggi, a tre anni di distanza, è ancora importante per tutte le donne. Lo aveva fatto pubblicando su Instagram uno scatto a poche settimane dal parto parlando del corpo che cambia e di come lei lo ha vissuto.

“Dall’inizio della mia gravidanza ho iniziato a notare ogni singolo cambiamento del mio corpo… – si leggeva nel post Instagram – Sono sempre stata attenta alla forma e vedermi così nei primi periodi mi ha un po’ spaventato. Forse qualche anno fa non avrei mai pensato di pubblicare una foto così, poi però la vita cambia e con lei sono cambiata anche io. Oggi guardo questa foto, penso a mio figlio e sorrido. Sorrido perché in realtà io non mi sono mai vista così bella”.

Bella prima e dopo, Sara Affi Fella ora è pronta a scrivere un nuovo emozionante capitolo della sua vita insieme ai due uomini che ama: il figlio Tommaso e il compagno (e futuro marito) Francesco Fedato.