Temptation, Sara Affi Fella mostra il pancione e la Ventura le scrive

Sara Affi Fella mostra il pancione su Instagram e Simona Ventura le scrive. L’ex tronista di Uomini e Donne è in dolce attesa e ha voluto celebrare il quarto mese di gravidanza con uno scatto. Sui social ha mostrato la pancia che cresce, scrivendo: “Quattro mesi di puro amore. Ti aspettiamo”.

Lo scatto è stato commentato da tantissimi fan, ma anche da personaggi famosi come Simona Ventura. Le due si sono conosciute nel 2014 ai tempi di Miss Italia e in seguito hanno lavorato spesso insieme. Sara, come è noto, è arrivata al successo grazie a Temptation Island dove era approdata in coppia con il fidanzato Nicola Panico. All’epoca i due si separarono dopo il falò finale, poco dopo Maria De Filippi offrì alla ragazza il trono.

Lei accettò, continuando però di nascosto la storia con Nicola. Alla fine del percorso a Uomini e Donne, Sara scelse Luigi Mastroianni, ma la storia terminò pochi giorni dopo. Alla fine l’inganno della tronista venne svelato, facendo infuriare la redazione dello show e Maria De Filippi.

“Se potessi tornare indietro? Non accetterei il trono, non prenderei in giro professionisti come Maria, alla quale chiedo ancora scusa – aveva confessato poco dopo Sara a Chi -. Mi sono fatta schifo. Non cerco di nuovo fama e popolarità ma voglio andare a prendermi un caffè senza sguardi d’odio della gente. Abbiate pietà. C’è stato un momento in cui non volevo più essere Sara, ho odiato me stessa, mi sono fatta schifo. Ma ripeto: abbiate pietà. Voglio tornare a vivere!”.

Oggi, dopo lo scandalo, la vita di Sara Affi Fella è molto cambiata. La modella è legata al calciatore Francesco Fedato ed è in attesa del primo figlio. “Auguri!”, ha scritto Simona Ventura, commentando lo scatto dell’ex tronista.

Anche la conduttrice, proprio come Sara, sta vivendo un momento particolarmente felice. Super Simo è legata da tempo a Giovanni Terzi, scrittore e giornalista che ha rubato il suo cuore dopo l’addio a Gerò Carraro. Una love story che porterà presto alle nozze e che ha regalato grande felicità alla conduttrice.

La relazione con Terzi ha consentito a Simona di recuperare anche il rapporto con l’ex marito Stefano Bettarini (oggi fidanzato con Nicoletta Larini) e di riunire la famiglia con i figli Niccolò, Giacomo e Caterina.