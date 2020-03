Sara Affi Fella, dimentica lo scandalo di U&D: “Sono incinta”

editato in: da

Sara Affi Fella è incinta. L’ex tronista di Uomini e Donne, protagonista di uno scandalo che fece infuriare anche Maria De Filippi, ha annunciato la gravidanza. Intervistata dal settimanale Spy, Sara ha raccontato di essere al terzo mese di gestazione. “È una gravidanza ahimé non facile – ha svelato -. Infatti ho scelto di tornare nella mia città natale per avere accanto mamma in questo periodo così delicato”.

Sara è legata da qualche tempo al calciatore Francesco Fedato e i due non vedono l’ora di diventare genitori. “Oggi la cosa fondamentale è solo portare avanti la gravidanza in modo sereno – ha detto -. Questo è il mio unico pensiero fisso. Il resto può attendere. Ovviamente sogno una bella festa di nozze. Ma aspettiamo, poi sapremo godere del meglio che verrà. Ringrazio sempre la mia famiglia che non mi ha mai abbandonato. E posso dirlo, ma a bassa voce, sono felice. Anzi siamo felici, sia io, sia Francesco”.

Arrivata al successo grazie a Temptation Island, dopo l’addio al fidanzato Nicola Panico, la Affi Fella venne scelta come nuova tronista di Uomini e Donne. La sua avventura nello show si concluse con la scelta di Luigi Mastroianni, ma la relazione non iniziò mai. Poco tempo dopo la redazione del programma scoprì una fitta rete di bugie e la verità venne a galla: Sara aveva mentito, partecipando a U&D anche se era ancora fidanzata con Nicola Panico.

Lo scandalo costò caro alla Affi Fella, che perse tutti i follower di Instagram e di conseguenza i contratti con diverse società, facendo arrabbiare anche Maria De Filippi. Oggi, a distanza di tempo, Sara è riuscita a trovare di nuovo la serenità grazie a un nuovo amore e l’arrivo di un figlio. Al settimanale Spy ha svelato di non avere fra i suoi progetti un ritorno in tv come era stato più volte ipotizzato. Il suo nome infatti era spuntato nella lista dei possibili concorrenti dell’Isola dei Famosi, ma lei ha smentito.

“Mi aveva chiamato un ragazzo dicendo di essere un agente e mi aveva chiesto se poteva propormi, ma io ho detto no – ha raccontato -. Questo non significa partecipare a un programma o avere un contratto in mano. Significa semplicemente che volevano propormi, tutto qui. Ma ho rifiutato perché se Dio vuole la mia isola felice la vivrò tra sei mesi, quando nascerà mio figlio”.