Sara Affi Fella, l’ex tronista sfida Maria De Filippi: “Sono stata troppo in silenzio”

editato in: da

Le ultime puntate di Uomini e Donne sono state piuttosto movimentate. Tra liti, scelte improvvise e nuovi tronisti, Maria De Filippi ha dovuto fronteggiare imprevisti e decisioni inaspettate. La conduttrice, con grande maestria, è riuscita a tenere ben saldo il timone. La polemica, che appare come un vero e proprio attacco, questa volta, però, arriva da un’ex tronista che, in passato, ha fatto molto parlare di sé.

Quando si tratta di reality e programmi che offrono una grande visibilità, la possibilità che qualcuno provi a sfruttare l’occasione, al costo di mentire al pubblico e alla redazione, è sempre dietro l’angolo. A Uomini e Donne è successo più volte, ma un caso particolare aveva suscitato la rabbia del pubblico. Si tratta di Sara Affi Fella, diventata un volto noto grazie alla partecipazione a Temptation Island.

Durante il reality dei sentimenti l’Affi Fella aveva riscosso il consenso del pubblico. Era, infine, uscita dal programma insieme al fidanzato Nicola Panico, salvo poi lasciarlo, almeno apparentemente, poco tempo dopo e accettare la proposta di diventare tronista. Sara, così, ha affrontato l’avventura del trono, lasciandosi corteggiare e scegliendo Luigi Mastroianni. Una storia, in realtà, mai iniziata. La ragazza, infatti, non aveva mai chiuso veramente la relazione con Panico che, cedendo, ha confessato tutto alla redazione.

Da quel momento per Sara Affi Fella le porte dei programmi di Maria De Filippi si sono chiuse, i suoi follower l’hanno abbandonata e ha dovuto iniziare tutto da capo, affrontando anche un percorso psicologico per superare la brutta figura. Dopo un periodo di silenzio, però, l’ex tronista, ha voluto dire la sua:

Faccio una riflessione personale: mi rendo conto che tutto quello che ho passato, soprattutto all’inizio quando sono stata male e ho perso tanto peso, mi sono fatta seguire in un percorso psicologico e mi è stata vicino la mia famiglia e le mie migliori amiche, è stato un po’ troppo tutto esagerato. Anche perché, vedendo tutto quello che sta succedendo ultimamente in Tv, ci sono anche altre persone che hanno fatto anche peggio di me e non sono state attaccate e massacrate come lo sono stata io. Vanno avanti come se nulla fosse nel loro percorso perché c’è a chi è concesso e a chi, invece, non è mai concesso nulla.

L’ex tronista, poi, ha aggiunto una storia su Instagram con semplici ma pungenti parole: “forse sono stata troppo in silenzio”. Ma a chi si riferisce l’Affi Fella? Al tronista Alessandro Zarino che ha effettuato una scelta improvvisa e molto discussa o alla sua corteggiatrice Veronica Burchielli che, dopo avergli rifilato un no, ha accettato di salire sul trono?

In ogni caso le parole di Sara Affi Fella suonano come un vero attacco non solo a tutti gli utenti dei social che, dopo aver scoperto la sua menzogna, l’hanno duramente criticata ma anche a Maria De Filippi che, dopo aver scoperto e dimostrato le sue menzogne, non ha più trattato il caso. La polemica dell’ex tronista troverà una risposta o la redazione di Uomini e Donne ignorerà questa provocazione?