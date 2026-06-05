Natalia Paragoni, chi è il compagno Andrea Zelletta

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IPA Andrea Zelletta e Natalia Paragoni

C’è chi lo ha conosciuto sul trono di Uomini e Donne e chi ha iniziato a seguirlo sui social insieme a Natalia Paragoni. Andrea Zelletta, negli anni, è diventato uno dei volti più amati usciti dal programma di Maria De Filippi, complice una storia d’amore che ha continuato ad appassionare il pubblico anche lontano dalle telecamere.

Dall’esperienza in televisione al lavoro come influencer e content creator, il suo percorso professionale si è intrecciato spesso con quello della compagna. Scopriamo di più sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Chi è Andrea Zelletta

Nato a Taranto il 2 aprile 1993, Andrea Zelletta ha mosso i primi passi nel mondo della moda lavorando come modello. Prima di approdare in televisione aveva già collaborato con diversi brand e partecipato a campagne pubblicitarie, costruendo una carriera nel settore fashion.

La svolta è arrivata nel 2018, quando è entrato a far parte del cast di Uomini e Donne nelle vesti di tronista. Fin da subito il pubblico ha apprezzato il suo carattere riservato e il modo genuino con cui ha affrontato il percorso all’interno del dating show. Dopo mesi di conoscenza e confronti, Andrea ha deciso di lasciare il programma insieme a Natalia Paragoni, una delle corteggiatrici più amate di quell’edizione, dando inizio a una relazione che continua ancora oggi.

La popolarità di Andrea è cresciuta ulteriormente nel 2020, quando ha partecipato al Grande Fratello Vip. L’ingresso nella Casa gli ha permesso di mostrare aspetti più personali del suo carattere e di rafforzare il legame con il pubblico televisivo.

Durante il reality, Andrea è rimasto lontano dalla compagna per diversi mesi, mettendo alla prova una relazione che, nonostante le difficoltà, è riuscita a superare anche quel momento.

Oggi Zelletta lavora principalmente come influencer, dj e content creator. Sui social condivide momenti della sua quotidianità, viaggi, allenamenti e collaborazioni professionali, mantenendo un rapporto con la community che lo segue fin dagli esordi televisivi. Negli anni ha collaborato con numerosi marchi e ha costruito una fanbase affezionata che continua a seguirlo insieme a Natalia.

Andrea Zelletta, la storia d’amore con Natalia Paragoni

La storia tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni è iniziata sotto gli occhi del pubblico di Uomini e Donne. Fin dalle prime esterne, tra i due è nata una forte complicità che ha portato il tronista a scegliere di concludere il suo percorso nel programma proprio accanto a lei.

A differenza di molte coppie nate nei reality e nei dating show, Andrea e Natalia sono riusciti a costruire un rapporto solido anche una volta spente le telecamere. Dopo la fine dell’esperienza televisiva hanno continuato a condividere sui social alcuni momenti della loro vita di coppia, senza però rinunciare alla propria privacy.

Con il passare del tempo il loro legame è diventato sempre più forte, fino all’arrivo della prima figlia, Ginevra, nata nel 2023. Un momento che ha segnato l’inizio di una nuova fase della loro vita e che i due hanno raccontato con emozione ai propri follower.

La famiglia si è poi allargata ulteriormente nel 2026 con la nascita della secondogenita, la piccola Beatrice.

A confermare la forza del loro rapporto è arrivato anche il momento difficile che la coppia ha dovuto affrontare proprio mentre aspettavano Beatrice. Natalia Paragoni ha rivelato di aver scoperto di avere un linfoma di Hodgkin durante la gravidanza della secondogenita e di aver iniziato le cure dopo il parto.

Accanto a lei c’è sempre stato Andrea Zelletta, che non le ha mai fatto mancare il proprio sostegno e che le ha dedicato parole cariche d’affetto sui social.