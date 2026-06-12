Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA

La forza dimostrata da Natalia Paragoni nel fronteggiare il tumore che le è stato diagnosticato è un esempio per chiunque. L’influencer, diventata mamma da poco, ha visto sconvolta la propria vita dopo aver scoperto di soffrire di un linfoma di Hodgkin.

Ha scelto di condividere ogni passo di questo percorso con i propri follower, senza usare filtri e non nascondendo nulla. L’ultimo gesto, piccolo ma profondamente simbolico, ha commosso la porzione di web che le è tremendamente affezionata.

Dopo la seconda seduta di chemioterapia, Natalia si è regalata un foulard di lusso firmato Pucci. Un accessorio scelto per affrontare con eleganza e dignità la perdita dei capelli. Di fatto una carezza emotiva a se stessa, più che una scelta di stile.

Un foulard che è più di un accessorio

Esistono più modi di raccontare una notizia. Quello superficiale si limiterebbe a spiegare che un’influencer ha acquistato un foulard griffato. Alle spalle di questo gesto, però, c’è una storia di accettazione e amore per sé.

La chemioterapia comporta, tra i suoi effetti più visibili ed emotivamente dolorosi, la caduta di capelli. Un cambiamento estetico che per molte donne diventa anche una sfida psicologica enorme.

Natalia ha deciso di affrontare il tutto a modo suo, con stile e soprattutto con verità. Il foulard non è un modo per “nascondere”, ma per prendersi cura di sé come ha sempre fatto, ritrovando un senso di femminilità e bellezza anche nei momenti più difficili. Una carezza al proprio corpo, che sta attraversando una trasformazione imposta dalla malattia.

Le tappe del lungo percorso

Da quando ha iniziato le cure, i follower sono stati guidati da Natalia attraverso ogni cambiamento. I capelli, in particolare, hanno raccontato visivamente le diverse fasi del percorso:

taglio a caschetto (bob) per dire addio alla chioma lunga in modo graduale;

taglio cortissimo (pixie cut) per un passo ancora più deciso;

foulard scelto per fronteggiare la fase più delicata.

Tagliarsi i capelli in due tempi è stata, per molte donne che vivono la stessa esperienza, una strategia per riprendere il controllo su un cambiamento che altrimenti sembrerebbe subìto. Natalia ha trasformato ogni passaggio in un momento condiviso, normalizzando un aspetto spesso poco evidenziato della malattia.

La diagnosi e il sostegno di Andrea Zelletta

Il contesto rende ancora più toccante e sofferente la storia di Natalia Paragoni. La diagnosi del linfoma è infatti giunta durante la gravidanza della seconda figlia, Beatrice. Al tempo era all’ottavo mese e così un momento di pura gioia si è intrecciato a uno di sola paura.

Ha portato a termine la gravidanza e iniziato le cure, continuando a raccontarsi con grande sincerità. In questo percorso però non è mai stata sola. Importante la presenza del compagno Andrea Zelletta, che le offre sostegno emotivo e pratico, affiancandola in ogni fase delle cure. L’amore, in momenti come questi, diventa una medicina che nessuna terapia può sostituire.