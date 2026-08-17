Natalia Paragoni, il gesto di solidarietà dei genitori che commuove

IPA Natalia Paragoni

Quando si attraversa un momento di grande difficoltà, il sostegno della famiglia e delle persone a cui si vuole bene è la cosa più importante. Può confermarlo Natalia Paragoni, che nel momento più difficile della sua vita in cui lotta contro il linfoma di Hodgkin, ha accanto a sé il compagno Andrea Zelletta e i genitori. E sono stati soprattutto mamma e papà a fare un gesto piccolo ma commovente, per dimostrare alla figlia tutto il loro supporto e la loro solidarietà: si sono rapati i capelli a zero, proprio come l’influencer che li ha persi a causa della chemio.

Le foto della vacanza con la famiglia: tutti rasati

In questa settimana torrida di agosto, Natalia Paragoni è scappata al fresco sulle vette di Pragelato. Ad alta quota lontana da tutti si gode qualche giorno di relax insieme ai genitori, alla figlia Ginevra che ha compiuto 3 anni a luglio, e alla piccola Beatrice nata a maggio. L’influencer si mette in posa con il borgo alpino sullo sfondo, sfoggia un look pazzesco con gonna a quadri dallo spacco profondo e t-shirt bianca, e la testa rasata.

Ma è sfogliando il carousel che si scopre il dettaglio commovente: anche la mamma ha optato per il buzz cut. Una scelta che arriva dopo quello del papà che si era rasato la testa a metà dopo il quinto ciclo di chemio. Un gesto semplicissimo per dire “sono con te”, per ricordarle ogni attimo che loro le stanno accanto e che sono pronti a condividere con lei ogni gioia e ogni dolore di questo momento complicato.

La scoperta della malattia

Natalia Paragoni ha scoperto di avere il linfoma di Hodgkin durante l’ottavo mese di gravidanza. La sua Beatrice è venuta alla luce a 36 settimane e 3 giorni, con un parto cesareo. Subito dopo, ha iniziato la chemioterapia: “Adesso dovrò affrontare un nuovo viaggio. Non so ancora cosa mi aspetta, ma so che ce la devo fare e ce la farò. Per le mie bimbe. Per le persone che amo. Ma soprattutto per me” aveva detto.

Insieme alle cure è arrivata la perdita dei capelli, come spesso accade in questi casi. L’influencer aveva una chioma lunghissima che ha accorciato sempre di più finché non si è reso necessario il taglio drastico. Certo non deve essere facile per lei affrontare questo momento, eppure riesce a tenere il morale alto e si mostra sempre energica e positiva. Ha imparato a fare necessità virtù, accessoriando i look con foulard e bandane che portano un tocco gipsy-chic ai suoi outfit.

Un legame che va oltre le parole

Quello che racconta la storia di Natalia Paragoni va oltre la malattia stessa. Parla della capacità di una famiglia di trasformare i momenti critici in un’occasione di dimostrare amore smisurato. Il gesto dei genitori non cancella certo le difficoltà del percorso, ma le rende più leggere da portare. Nel momento di più grande fragilità insieme trovano la forza, negli attimi di paura trovano la determinazione. Così Natalia sta costruendo il suo modo di attraversare la malattia, con accanto Andrea, Ginevra, Beatrice e quei genitori che le hanno dimostrato, senza bisogno di dirlo, che nessuno l’ha lasciata sola.