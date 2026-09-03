Natalia Paragoni al Festival di Venezia 2026, l’emozione più sincera e la forza contro la malattia

Al Lido Natalia Paragoni sceglie un look sobrio e raffinato, tra camicia bianca oversize, gonna nera e una forza che va oltre il red carpet

IPA Natalia Paragoni, le tappe della sua battaglia contro il tumore

Natalia Paragoni è arrivata al Lido sorridendo, con la testa rasata e un look bianco e nero essenziale, a pochi giorni da una tappa molto importante del suo percorso di cura. Un momento che mescola inevitabilmente moda e vita vera, senza bisogno di trasformare l’una nel pretesto per raccontare l’altra.

Natalia Paragoni a Venezia 2026, il sorriso dopo mesi difficili

Natalia Paragoni è arrivata alla Mostra del Cinema di Venezia 2026 visibilmente emozionata. Ventotto anni, content creator e volto diventato noto al grande pubblico dopo Uomini e Donne, negli ultimi mesi ha raccontato sui social una parte della sua vita molto diversa da quella che solitamente passa attraverso fotografie, viaggi e quotidianità familiare.

Ad aprile, quando si trovava all’ottavo mese della seconda gravidanza, ha ricevuto la diagnosi di linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico. Una notizia arrivata mentre aspettava la sua seconda bambina, Beatrice, nata il 5 maggio 2026.

Natalia aveva raccontato che tutto era cominciato con una telefonata capace di cambiare improvvisamente il senso di quei giorni. Un periodo che avrebbe dovuto essere dedicato esclusivamente all’attesa della figlia si era riempito invece di domande, paura e incertezza.

D’accordo con i medici, ha portato a termine la gravidanza prima di iniziare le terapie. Poi, dopo la nascita di Beatrice, sono cominciati i cicli di chemioterapia. Un percorso che Natalia non ha nascosto alla sua community, pur scegliendo tempi e modi molto personali per parlarne.

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La scelta di mostrarsi con la testa rasata

Uno degli aspetti che Natalia ha condiviso con maggiore naturalezza durante le cure è stato il cambiamento del proprio corpo. Tra questi, la scelta di rasare i capelli quando gli effetti della terapia hanno cominciato a farsi sentire.

Non l’ha trasformata in una dichiarazione costruita a tavolino. Sui social ha mostrato il momento e il percorso che l’ha portata a quella decisione, facendone soprattutto un modo per riprendere in mano qualcosa che, in quei mesi, sembrava sfuggire al suo controllo.

A Venezia arriva così. Senza coprire la testa, senza cercare di ricreare l’immagine precedente alla malattia. E il risultato, anche dal punto di vista visivo, è potente proprio perché non appare forzato.

Natalia sorride davanti ai fotografi, indossa grandi orecchini metallici e lascia il viso completamente scoperto. Il make-up è leggerissimo, con pelle luminosa, sopracciglia naturali e labbra rosate. Non c’è bisogno di aggiungere molto altro.

Nei mesi scorsi aveva raccontato anche i momenti meno lineari del percorso. Ad agosto, dopo essere rimasta lontana dai social per una decina di giorni, aveva spiegato di aver vissuto un «blackout personale», precisando che non si trattava di un peggioramento delle condizioni fisiche, ma della necessità di rimettere ordine nei pensieri dopo essere arrivata a metà delle cure.

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Natalia Paragoni, il look a Venezia è semplice e bellissimo

E poi c’è il look, perché Venezia resta Venezia e Natalia Paragoni è arrivata al Lido con una mise che le sta benissimo proprio perché non prova a rubare la scena al momento.

La protagonista della parte superiore è una camicia bianca oversize, luminosa e strutturata, con colletto lasciato aperto e soprattutto maniche importanti. Il volume sulle spalle e lungo le braccia dà carattere a un capo che, senza quei dettagli, sarebbe semplicemente una camicia bianca. I polsini lunghi riportano invece ordine alla silhouette e creano quel contrasto tra ampiezza e rigore che rende l’insieme decisamente più interessante.

Natalia l’ha infilata in una gonna nera midi a vita alta, dalla linea pulita sul bacino e più movimentata verso il fondo. L’orlo irregolare rompe la precisione quasi maschile della camicia e rende il completo meno da ufficio e molto più adatto a un arrivo veneziano.

A sottolineare la vita c’è una cintura nera sottile con fibbia metallica. Un dettaglio piccolo ma fondamentale, perché definisce le proporzioni e impedisce alla camicia voluminosa di sovrastare la figura.

Ai piedi, sandali neri in vernice con punta squadrata e tacco basso: eleganti, ma abbastanza pratici per quella particolare liturgia tutta veneziana fatta di pontili, barche, passerelle e fotografi che aspettano proprio quando sarebbe comodissimo indossare un paio di sneakers. A completare l’outfit c’è la borsa nera di Gianni Chiarini Firenze, morbida e capiente, portata sotto il braccio.

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