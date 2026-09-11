Barbara Ronchi, il blu notte si fa prezioso. Voto: 7
Le luci in Laguna si accendono, i flash dei fotografi impazziscono e, puntuale come ogni sera, arriva il momento più atteso: separare la pura poesia sartoriale dai disastri da red carpet. Al Festival di Venezia 2026 stiamo vedendo davvero di tutto, cosa potrà mai sorprenderci arrivati alla decima serata? Non ci resta che scoprirlo, sulle note rock di Russell Crowe, sbarcato al Lido per presentare il suo intimo e attesissimo film musicale What Love Builds, e in mezzo al cast super italiano di Ritorno a Buenos Aires guidato da Adriano Giannini. Onde sinuose tra i capelli ed abito da sera blu notte, Barbara Ronchi arriva sul tappeto rosso circondata da un'aura preziosa ma comunque minimal. Le linee sono infatti pulite, e c'è il giusto livello di scintillio. Voto: 7.